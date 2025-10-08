Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/izmirde-gozaltina-alinan-necati-arabaci-tutuklandi-1100038896.html
İzmir’de gözaltına alınan Necati Arabacı tutuklandı
İzmir’de gözaltına alınan Necati Arabacı tutuklandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Necati Arabacı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk... 08.10.2025
2025-10-08T23:00+0300
2025-10-08T23:16+0300
türki̇ye
türkiye
daltonlar çetesi
mafya
türk mafyası
uyuşturucu mafyası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100038724_0:65:680:448_1920x0_80_0_0_1b10547c97ad878a74d6ea4a8951c3a6.jpg
İzmir’de organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı tutuklandı.Kamuoyunda 'Hells Angels (Cehennem Melekleri)' olarak bilinen organize suç örgütünün lideri olduğu belirtilen Arabacı’nın, 5 Ekim’de Sırbistan’ın başkenti Belgrad’dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na geldiği tespit edilmişti. Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Arabacı nöbetçi hakimlik kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/cehennem-necati-lakapli-necati-coskun-arabaci-izmirde-gozaltina-alindi-1099976880.html
türki̇ye
23:00 08.10.2025 (güncellendi: 23:16 08.10.2025)
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Necati Arabacı’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Arabacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir’de organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı tutuklandı.
Kamuoyunda 'Hells Angels (Cehennem Melekleri)' olarak bilinen organize suç örgütünün lideri olduğu belirtilen Arabacı’nın, 5 Ekim’de Sırbistan’ın başkenti Belgrad’dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na geldiği tespit edilmişti. Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Arabacı nöbetçi hakimlik kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TÜRKİYE
'Cehennem Necati' lakaplı Necati Coşkun Arabacı İzmir'de gözaltına alındı
Dün, 10:37
