İzmir'de gözaltına alınan Necati Arabacı tutuklandı
İzmir’de gözaltına alınan Necati Arabacı tutuklandı
23:00 08.10.2025 (güncellendi: 23:16 08.10.2025)
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Necati Arabacı’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Arabacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir’de organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı tutuklandı.
Kamuoyunda 'Hells Angels (Cehennem Melekleri)' olarak bilinen organize suç örgütünün lideri olduğu belirtilen Arabacı’nın, 5 Ekim’de Sırbistan’ın başkenti Belgrad’dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na geldiği tespit edilmişti. Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Arabacı nöbetçi hakimlik kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.