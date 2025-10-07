https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/cehennem-necati-lakapli-necati-coskun-arabaci-izmirde-gozaltina-alindi-1099976880.html
'Cehennem Necati' lakaplı Necati Coşkun Arabacı İzmir'de gözaltına alındı
İzmir'de organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı gözaltına alındı. Arabacı "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" olarak bilinen organize suç örgütü... 07.10.2025
'Hells Angels (Cehennem Melekleri)' olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı İzmir'de yakalandı.Coşkun Necati Arabacı yakalandıİzmir'de organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunanların tespiti ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.5 Ekim'de gelmişKamuoyunda 'Hells Angels (Cehennem Melekleri)' ve ‘Köln’ün babası’ olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edildi.Arabacı, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. ‘Köln’ün babası’ ya da ‘Cehennem Necati’ lakaplarıyla da bilinen Arabacı'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
10:37 07.10.2025 (güncellendi: 10:38 07.10.2025)
'Hells Angels (Cehennem Melekleri)' olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı İzmir'de yakalandı.
Coşkun Necati Arabacı yakalandı
İzmir'de organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunanların tespiti ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Kamuoyunda 'Hells Angels (Cehennem Melekleri)' ve ‘Köln’ün babası’ olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edildi.
Arabacı, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. ‘Köln’ün babası’ ya da ‘Cehennem Necati’ lakaplarıyla da bilinen Arabacı'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.