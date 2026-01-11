https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/thy-yarin-istanbul-havalimani-kalkis-varisli-54-sefer-iptal-edildi-1102655011.html

İstanbul'da yarın yapılacak 124 sefer iptal edildi

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak Pazartesi günü THY, Pegasus ve AJet'ten gelen açıklamalara göre toplamda 124 sefer iptal edildi. 11.01.2026

2026-01-11T20:12+0300

2026-01-11T20:12+0300

2026-01-11T21:08+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086031922_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_a74ee5c0be8291335267227fc78c9b3a.jpg

THY, İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle yarın yapılması planlanan 54 seferi iptal etti.THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır. Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.Üstün, yolcuların iptal edilen seferler hakkında THY'nin internet sitesi üzerinden bilgi alabileceğini kaydetti.AJet 24 seferini iptal ettiAJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından "İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesinin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden 12 Ocak Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferimiz iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu. Pegasus yarın 46 seferini iptal ettiPegasus Hava Yolları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "İstanbul'da 11 Ocak Pazar akşamı başlaması ve 12 Ocak Pazartesi günü etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları sebepli Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararıyla bazı seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, iptal edilen toplam 46 seferin bilgilerine yer verilirken yolculardan şirketin internet sitesi ve mobil uygulamasından uçuşlarını kontrol etmeleri istendi.

