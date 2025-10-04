Türkiye
Usulsüz sağlık raporu pazarlığı kameraya yakalandı: Doktor tutuklandı
Usulsüz sağlık raporu pazarlığı kameraya yakalandı: Doktor tutuklandı
Gaziantep'te hastalara para karşılığında usulsüz sağlık raporu düzenlenen doktor ve suça aracılık eden üç kişi tutuklandı. Pazarlık anları ise kamera ile... 04.10.2025
2025-10-04T12:55+0300
2025-10-04T13:00+0300
Gaziantep'te, hastaları para karşılığında muayene ettiği ve usulsüz sağlık raporu düzenlediği tespit edilen doktor ile suça aracılık yapan 3 kişi tutuklandı. Doktor ve hastanın 'rapor pazarlığı' kameralar tarafından saniye saniye tespit edildi. Pazarlık kayıtlara geçtiİl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir sağlık merkezinde usulsüzlük yapıldığı belirlendi. Konuyla ilgili araştırma yapan ekipler, doktor M.T'nin hastaları para karşılığında muayene ettiğini ve usulsüz sağlık raporu düzenlediğini tespit etti. Düzenlenen operasyonda M.T. ile suça aracılık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.Kamera görüntülerinde doktor ve hastanın pazarlığı yer alıyor. Doktor tutuklandıSağlık merkezinde ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 1 tabanca, 129 fişek, çok sayıda reçete edildiği ve satışı yapıldığı halde teslim edilmeyen ilaç ve dijital materyal ele geçirildi.Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.T'nin de aralarında yer aldığı 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Usulsüz sağlık raporu pazarlığı kameraya yakalandı: Doktor tutuklandı

12:55 04.10.2025
Gaziantep'te hastalara para karşılığında usulsüz sağlık raporu düzenlenen doktor ve suça aracılık eden üç kişi tutuklandı. Pazarlık anları ise kamera ile tespit edildi.
Gaziantep'te, hastaları para karşılığında muayene ettiği ve usulsüz sağlık raporu düzenlediği tespit edilen doktor ile suça aracılık yapan 3 kişi tutuklandı. Doktor ve hastanın 'rapor pazarlığı' kameralar tarafından saniye saniye tespit edildi.

Pazarlık kayıtlara geçti

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir sağlık merkezinde usulsüzlük yapıldığı belirlendi. Konuyla ilgili araştırma yapan ekipler, doktor M.T'nin hastaları para karşılığında muayene ettiğini ve usulsüz sağlık raporu düzenlediğini tespit etti. Düzenlenen operasyonda M.T. ile suça aracılık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kamera görüntülerinde doktor ve hastanın pazarlığı yer alıyor.

Doktor tutuklandı

Sağlık merkezinde ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 1 tabanca, 129 fişek, çok sayıda reçete edildiği ve satışı yapıldığı halde teslim edilmeyen ilaç ve dijital materyal ele geçirildi.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.T'nin de aralarında yer aldığı 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
