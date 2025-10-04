https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/usulsuz-saglik-raporu-pazarligi-kameraya-yakalandi-doktor-tutuklandi-1099908578.html

Usulsüz sağlık raporu pazarlığı kameraya yakalandı: Doktor tutuklandı

Gaziantep'te hastalara para karşılığında usulsüz sağlık raporu düzenlenen doktor ve suça aracılık eden üç kişi tutuklandı. Pazarlık anları ise kamera ile... 04.10.2025, Sputnik Türkiye

Gaziantep'te, hastaları para karşılığında muayene ettiği ve usulsüz sağlık raporu düzenlediği tespit edilen doktor ile suça aracılık yapan 3 kişi tutuklandı. Doktor ve hastanın 'rapor pazarlığı' kameralar tarafından saniye saniye tespit edildi. Pazarlık kayıtlara geçtiİl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir sağlık merkezinde usulsüzlük yapıldığı belirlendi. Konuyla ilgili araştırma yapan ekipler, doktor M.T'nin hastaları para karşılığında muayene ettiğini ve usulsüz sağlık raporu düzenlediğini tespit etti. Düzenlenen operasyonda M.T. ile suça aracılık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.Kamera görüntülerinde doktor ve hastanın pazarlığı yer alıyor. Doktor tutuklandıSağlık merkezinde ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 1 tabanca, 129 fişek, çok sayıda reçete edildiği ve satışı yapıldığı halde teslim edilmeyen ilaç ve dijital materyal ele geçirildi.Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.T'nin de aralarında yer aldığı 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

