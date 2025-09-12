Vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonu: 'Ceza yazarım' diye tehdit ettiler

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/vergi-mufettislerine-rusvet-operasyonu-ceza-yazarim-diye-tehdit-ettiler-1099319524.html

İstanbul ve Ankara'da vergi müfettişlerine yönelik rüşvet operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. 12.09.2025

İstanbul ve Ankara'da vergi müfettişlerine yönelik rüşvet operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Aralarında vergi başmüfettişi, yeminli mali müşavir ve vergi müfettiş yardımcılarının da bulunduğu şüphelilerin, ceza yazma tehdidiyle mükelleflerden yüklü miktarda para istedikleri belirlendi. Ceza tehdidiyle para istedilerİstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, vergi müfettişlerinin, düzenlenecek raporlardan maddi menfaat sağlamak amacıyla vergi mükellefleriyle irtibata geçtiğini tespit etti.Ekipler, ceza yazma tehdidiyle sindirilip mükelleflerden yüksek miktarlarda para istendiğini ve bunun planlı şekilde yapılarak çok sayıda şirket yetkilisinin mağdur edildiğini belirledi.Aralarında vergi başmüfettişi de varÇalışmaların tamamlanmasının ardından polis ekipleri, İstanbul ve Ankara'da belirledikleri adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, vergi başmüfettişi, yeminli mali müşavir ve vergi müfettiş yardımcılarının da aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

