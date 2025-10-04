https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/trafik-cezalarina-rekor-artis-geliyor-ehliyetsiz-arac-kullanmaya-40-bin-sahte-plakaya-280-bin-lira-1099912865.html

Trafik cezalarına 'rekor' artış geliyor: Ehliyetsiz araç kullanmaya 40 bin, sahte plakaya 280 bin lira ceza gündemde

Karayolları Trafik Kanunu'nda yeni düzenleme getirmeye hazırlanan teklif TBMM'de önümüzdeki günlerde görüşülecek. Yeni düzenlemeyle birlikte trafik cezalarında... 04.10.2025, Sputnik Türkiye

Trafik kurallarını ihlal edenlere yönelik para cezalarının artırılmasını öngören Karayolları Trafik Kanunu'ndaki değişiklikler yapılması teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM'de görüşülmesi bekleniyor. Teklifin kabul edilmesi durumunda ise trafik cezalarında rekor artışlar görülecek. Düzenlemenin kabul edilmesi durumunda sahte plakanın cezası 280 bin liraya, drift atmanın cezası 140 bin liraya, makas atmanın cezası 180 bin liraya yükseltilecek. Ölümlü ya da yaralamalı kazalarda olay yerine terk edenlere hapis cezası da gelecek. Cezalar ne olacak?Karar'ın haberine göre, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek teklif kapsamında en tehlikeli ihlallere getirilen bazı yeni cezalar şöyle:Sahte Plaka Kullanımı: 280.000 TLMakas Atma (Trafiği Tehlikeye Sokma): 180.000 TLDrift Yapma: 140.000 TLEhliyetsiz Araç Kullanma: 40.000 TLİptal Edilmiş Ehliyetle Kullanma: 200.000 TLAmbulans/İtfaiyeye Yol Vermeme: 46.000 TLTrafik Zabıtasının 'Dur' İhtarına Uymama: 200.000 TLKaza Yerini Terk Etme (Ölümlü/Yaralamalı): 46.000 TL para cezası ve 3 yıla kadar hapis cezasıDireksiyon başında telefonla konuşmanın cezası 5 bin TL'ye yükselecekYeni düzenlemeyle temel trafik kurallarına yönelik cezalar da artırılıyor:Araç Kullanırken Telefonla Konuşma: 5.000 TLKırmızı Işık İhlali: 5.000 TLAlkollü Araç Kullanma: 25.000 TLEmniyet Kemeri Takmama: 2.500 TLIsrarla Takip/Saldırgan Sürüş: 180.000 TL idari para cezası ve 60 gün süreyle ehliyetin geri alınması.Teklif, ayrıca araç üzerinde mevzuata aykırı değişiklik yapanlara 5 bin lira ceza kesilmesini ve araç mevzuata uygun hale getirilinceye kadar trafikten menedilmesini öngörüyor.

