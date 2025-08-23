https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/adalet-bakani-tunc-duyurdu-trafikte-yol-kesene-3-yil-ve-havaya-ates-acana-5-yil-hapis-cezasi-1098788886.html

Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Trafikte yol kesene 3 yıl ve havaya ateş açana 5 yıl hapis cezası uygulanacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yasal düzenlemelerle birlikte trafikte yol kesenlere ve havaya ateş açanlara hapis cezası uygulanacağını belirtti. 23.08.2025

Son günlerde meydana gelen olaylarla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni düzenlemelerin hakkında bilgi verdi. Yeni yasama yılının açılmasıyla beraber düzenlemelerin yeniden değerlendirileceğini belirten Bakan Tunç, "Trafikte yol kesilmesi suç olarak düzenlenecek, bu fili işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacaktır" dedi. Havaya ateş açılmasıyla ilgili de düzenleme yapılacağını belirten Bakan Tunç, beş yıla kadar hapis cezası verilebileceğini söyledi. Kuru sıkı silahlara da ceza gelecek. Güvenliği tehdit eden eylemlere asla fırsat verilmeyecekBakan Tunç sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Toplumun huzurunu bozan, güvenliğini tehdit eden her türlü fiile karşı etkili tedbirler alınacak, vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için bu tür eylemlere asla fırsat verilmeyecektir" dedi. Bakan Tunç'un açıklamaları şu şekilde: "Adalet Bakanlığı olarak bu konuda hazırladığımız yasal düzenleme önerileri, 10. Yargı Paketi’nde yer almış ve Kanun Teklifi, Meclis Grubumuz tarafından uygun bulunarak TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmiştir.Trafikte yol kesene 3 yıl hapis cezasıBu düzenlemeler, TBMM Genel Kurulu gündemi nedeniyle yeni yasama yılının açılmasıyla beraber 11. Yargı Paketi'nde yeniden değerlendirilecektir.Buna göre;Trafikte yol kesme eylemi, müstakil bir suç olarak düzenlenmekte, bu fiiller bakımından caydırıcı yaptırımlar belirlenmektedir. Cebir tehdit olmasa bile hukuka aykırı bir davranışta trafikte yol kesilmesi durumunda bu eylem suç olarak düzenlenecektir.Bu fiili işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacaktır. Trafikte yol kesmenin yanında başka suçların işlenmesi durumunda hem yol kesme suçundan hem de işlenen diğer suçlardan ayrı ayrı ceza verilecektir. Hiç kimsenin trafikte başkalarının hayatını tehlikeye atmasına izin verilmeyecektir.Düğünde eğlencede havaya ateş açanlara beş yıl hapis Aynı şekilde; düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde havaya ateş açılması fiilinin yaptırımı da ağırlaştırılmaktadır.Hazırladığımız taslakta;- Meskûn mahalde silahla ateş etme suçunun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası iken 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olacak şekilde artırılmakta,- Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar da (kuru sıkı silah) bu suçun kapsamına alınmakta ve bu fiil bakımından 6 aydan 3 yıla kadar olacak şekilde müstakil ceza belirlenmektedir.- Bu suçun; düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.Belirtmek gerekir ki; bu fiiller sonucunda yaralama veya ölüm gerçekleşmesi halinde halihazırda bu suçlardan mevzuatımızdaki cezalar eksiksiz şekilde uygulanmaktadır. Kalabalık ortamlarda masum insanların hayatını riske atan bu tehlikeli davranışlara asla müsamaha gösterilmeyecek, yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır."

