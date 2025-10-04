https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/macaristan-rusya-ve-abye-avrupada-guvenlik-konusunda-muzakereler-yapmayi-teklif-etti-ukrayna-en-1099916246.html

Macaristan, Rusya ve AB'ye Avrupa’da güvenlik konusunda müzakereler yapmayı teklif etti: 'Ukrayna en önemli konu değil'

Macaristan, Rusya ve AB'ye Avrupa'da güvenlik konusunda müzakereler yapmayı teklif etti: 'Ukrayna en önemli konu değil'

04.10.2025

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, daha önce pek çok kez Ukrayna’daki barışın ancak Rusya ile ABD arasında yapılacak görüşmelerle sağlanabileceğini belirtmiş, Avrupa’nın ise Minsk Anlaşmaları’nın uygulanmasını sağlayamadığı için arabuluculuk fırsatını kaçırdığını vurgulamıştı.Orban yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Orban açıklamasında, Ukrayna’nın bir kısmı Rusya’nın kontrolüne geçtiğini ve kalan kısmı yalnızca Batı’nın desteğiyle ayakta durduğunu belirterek, mevcut durumdan çıkışın yalnızca diplomatik yollarla mümkün olduğunu ve bu durumun uzun süre böyle devam edemeyeceğini dile getirdi.Orban konuşmasını, "Savaş sadece ateşkesle bitmemeli, tüm taraflara uzun vadede güvenlik garantisi sağlayan kapsamlı bir çözümle son bulmalı. Hedef bu olmalı. Ama bu hedefe yalnızca diplomatik yollarla ulaşılabilir savaş meydanında değil" cümleleriyle tamamladı.Orban 9 Haziran’da yaptığı açıklamada, AB’nin Ukrayna’daki çatışmayı kazanamayacağını ilan etmişti. "Avrupa Birliği bu sorunun diplomatik çözümünü başlatmazsa, yanı başında bir Afganistan ile karşı karşıya kalacak" diye diye uyaran Orban, Avrupa’daki sağcı muhafazakar partilerin, Avrupalıların Ukrayna’dan tabutlarla dönmesini istemediğini vurgulamış; 7 Eylül’de yaptığı açıklamada ise, çatışmanın ardından Ukrayna’nın Rus, askerden arındırılmış ve Batı bölgelerine ayrılacağını öngörmüştü.

