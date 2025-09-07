https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/macaristan-basbakani-orban-catismadan-sonra-ukrayna-uce-bolunecek-1099177429.html

Macaristan Başbakanı Orban: Çatışmadan sonra Ukrayna üçe bölünecek

Macaristan Başbakanı Orban: Çatışmadan sonra Ukrayna üçe bölünecek

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'nın Rus bölgesi, silahsızlandırılmış bölge ve Batı bölgesi olmak üzere üçe bölüneceğini öngördü. 07.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-07T21:01+0300

2025-09-07T21:01+0300

2025-09-07T21:02+0300

dünya

macaristan

viktor orban

ukrayna

bölünme

batı

ab

avrupa birliği

nato

moskova

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/07/1099177256_0:0:748:421_1920x0_80_0_0_b8bdb5fe577e5dfc2f24243618a65d61.png

Macaristan Başbakanı Viktor Orban yaptığı açıklamada çatışmanın ardından Ukrayna'nın Rus bölgesi, silahsızlandırılmış bölge ve Batı bölgesi olmak üzere üçe bölüneceğini belirtti.Orban, "Bugün Avrupalılar ‘zarif bir şekilde’ güvenlik garantilerini tartışıyor, ancak bu garantiler aslında Ukrayna'nın bölünmesi anlamına geliyor. Ukrayna'nın bölünmesinin sonucu, Rus bölgesi, silahsızlandırılmış bölge ve son olarak, henüz sınırları ve statüsü hakkında kesin bir şey söyleyemediğimiz Batı bölgesi olacak. Ancak Ukrayna'nın üç bölgeden oluşan bir toprağa dönüştüğünü görüyoruz" diye konuştu.Batı’nın fiilen ‘Rus bölgesinin varlığını’ tanıdığını söyleyen Orban, “Rus bölgesi oluşturulmuş durumda. Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini kapsıyor. Bu artık geçmişte kaldı ve bu konu tartışılmıyor. Rus bölgesinin sınırından kaç kilometre uzakta silahsızlandırılmış bölge oluşturulması gerektiği tartışılıyor. Orası ikinci bölge olacak” ifadelerini kullandı.'AB liderleri Moskova'ya gitmeli ve Rusya ile bir anlaşma yapmalı'Orban, AB liderlerinin Moskova'ya giderek Rusya ile Ukrayna'nın AB ve NATO üyesi olmayacağını öngören bir güvenlik anlaşması imzalamaları gerektiğini söyledi.Macaristan Başbakanı, Ukrayna'nın topluluğa kabulünün AB'nin Rusya ile çatışmaya girmesi anlamına geleceğini ve AB'yi ekonomik olarak çökerteceğini, AB ile Ukrayna arasında ‘stratejik işbirliği’ konusunda bir anlaşmanın ise Budapeşte'nin itiraz etmeyeceği bir uzlaşma seçeneği olabileceğini ifade etti. 'Avrupa Birliği dağılma sürecinde'Avrupa Birliği'nin dağılma sürecinde olduğunu ve köklü değişiklikler olmazsa önümüzdeki 7 yıllık bütçenin topluluk için son bütçe olacağını söyleyen Orban, “Avrupa Birliği'nin şu anda bir dağılma sürecine girdiğine inanıyorum. Eğer bu şekilde devam ederse, ki bunun gerçekleşme olasılığı çok yüksek, AB tarihe asil bir deneyin iç karartıcı sonucu olarak geçecek” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/orban-putin-rusyayi-natonun-genislemesini-durduracak-kadar-guclendirdi-1097970571.html

macaristan

ukrayna

batı

moskova

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, viktor orban, ukrayna, bölünme, batı, ab, avrupa birliği, nato, moskova, rusya