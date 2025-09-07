https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/macaristan-basbakani-orban-catismadan-sonra-ukrayna-uce-bolunecek-1099177429.html
Macaristan Başbakanı Orban: Çatışmadan sonra Ukrayna üçe bölünecek
Macaristan Başbakanı Orban: Çatışmadan sonra Ukrayna üçe bölünecek
Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'nın Rus bölgesi, silahsızlandırılmış bölge ve Batı bölgesi olmak üzere üçe bölüneceğini öngördü.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban yaptığı açıklamada çatışmanın ardından Ukrayna'nın Rus bölgesi, silahsızlandırılmış bölge ve Batı bölgesi olmak üzere üçe bölüneceğini belirtti.Orban, "Bugün Avrupalılar ‘zarif bir şekilde’ güvenlik garantilerini tartışıyor, ancak bu garantiler aslında Ukrayna'nın bölünmesi anlamına geliyor. Ukrayna'nın bölünmesinin sonucu, Rus bölgesi, silahsızlandırılmış bölge ve son olarak, henüz sınırları ve statüsü hakkında kesin bir şey söyleyemediğimiz Batı bölgesi olacak. Ancak Ukrayna'nın üç bölgeden oluşan bir toprağa dönüştüğünü görüyoruz" diye konuştu.Batı’nın fiilen ‘Rus bölgesinin varlığını’ tanıdığını söyleyen Orban, “Rus bölgesi oluşturulmuş durumda. Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini kapsıyor. Bu artık geçmişte kaldı ve bu konu tartışılmıyor. Rus bölgesinin sınırından kaç kilometre uzakta silahsızlandırılmış bölge oluşturulması gerektiği tartışılıyor. Orası ikinci bölge olacak” ifadelerini kullandı.'AB liderleri Moskova'ya gitmeli ve Rusya ile bir anlaşma yapmalı'Orban, AB liderlerinin Moskova'ya giderek Rusya ile Ukrayna'nın AB ve NATO üyesi olmayacağını öngören bir güvenlik anlaşması imzalamaları gerektiğini söyledi.Macaristan Başbakanı, Ukrayna'nın topluluğa kabulünün AB'nin Rusya ile çatışmaya girmesi anlamına geleceğini ve AB'yi ekonomik olarak çökerteceğini, AB ile Ukrayna arasında ‘stratejik işbirliği’ konusunda bir anlaşmanın ise Budapeşte'nin itiraz etmeyeceği bir uzlaşma seçeneği olabileceğini ifade etti. 'Avrupa Birliği dağılma sürecinde'Avrupa Birliği'nin dağılma sürecinde olduğunu ve köklü değişiklikler olmazsa önümüzdeki 7 yıllık bütçenin topluluk için son bütçe olacağını söyleyen Orban, “Avrupa Birliği'nin şu anda bir dağılma sürecine girdiğine inanıyorum. Eğer bu şekilde devam ederse, ki bunun gerçekleşme olasılığı çok yüksek, AB tarihe asil bir deneyin iç karartıcı sonucu olarak geçecek” ifadelerini kullandı.
21:01 07.09.2025
Macaristan Başbakanı Viktor Orban yaptığı açıklamada çatışmanın ardından Ukrayna'nın Rus bölgesi, silahsızlandırılmış bölge ve Batı bölgesi olmak üzere üçe bölüneceğini belirtti.
Orban, "Bugün Avrupalılar ‘zarif bir şekilde’ güvenlik garantilerini tartışıyor, ancak bu garantiler aslında Ukrayna'nın bölünmesi anlamına geliyor. Ukrayna'nın bölünmesinin sonucu, Rus bölgesi, silahsızlandırılmış bölge ve son olarak, henüz sınırları ve statüsü hakkında kesin bir şey söyleyemediğimiz Batı bölgesi olacak. Ancak Ukrayna'nın üç bölgeden oluşan bir toprağa dönüştüğünü görüyoruz" diye konuştu.
Batı’nın fiilen ‘Rus bölgesinin varlığını’ tanıdığını söyleyen Orban, “Rus bölgesi oluşturulmuş durumda. Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini kapsıyor. Bu artık geçmişte kaldı ve bu konu tartışılmıyor. Rus bölgesinin sınırından kaç kilometre uzakta silahsızlandırılmış bölge oluşturulması gerektiği tartışılıyor. Orası ikinci bölge olacak” ifadelerini kullandı.
'AB liderleri Moskova'ya gitmeli ve Rusya ile bir anlaşma yapmalı'
Orban, AB liderlerinin Moskova'ya giderek Rusya ile Ukrayna'nın AB ve NATO üyesi olmayacağını öngören bir güvenlik anlaşması imzalamaları gerektiğini söyledi.
Macaristan Başbakanı, Ukrayna'nın topluluğa kabulünün AB'nin Rusya ile çatışmaya girmesi anlamına geleceğini ve AB'yi ekonomik olarak çökerteceğini, AB ile Ukrayna arasında ‘stratejik işbirliği’ konusunda bir anlaşmanın ise Budapeşte'nin itiraz etmeyeceği bir uzlaşma seçeneği olabileceğini ifade etti.
'Avrupa Birliği dağılma sürecinde'
Avrupa Birliği'nin dağılma sürecinde olduğunu ve köklü değişiklikler olmazsa önümüzdeki 7 yıllık bütçenin topluluk için son bütçe olacağını söyleyen Orban, “Avrupa Birliği'nin şu anda bir dağılma sürecine girdiğine inanıyorum. Eğer bu şekilde devam ederse, ki bunun gerçekleşme olasılığı çok yüksek, AB tarihe asil bir deneyin iç karartıcı sonucu olarak geçecek” ifadelerini kullandı.