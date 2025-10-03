https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/orban-ukraynayla-ayni-kaderi-yasamak-istemiyoruz-1099886993.html

Orban: Ukrayna'yla aynı kaderi yaşamak istemiyoruz

03.10.2025

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'yla aynı kaderi paylaşmak istemediklerini belirtti.Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs'ın yayınladığı açıklamaya göre Orban, Radyo Kosuth'a verdiği demeçte, Macaristan halkının Kiev'in çıkarları uğruna ölmek ve Ukrayna'nın kaderini yaşamak istemediğini ifade etti.Orban, "Onların kaderini paylaşmak istemiyoruz. Ukrayna'yı [AB'ye] kabul edersek, kendimizi Rusya ile savaşın içinde buluruz. Ukrayna için ölmek istemiyoruz. [Ukrayna'nın] kaderi, Rusya'ya komşu olarak yaşamak ve Ruslarla sürekli savaş halinde olmak. Biz bunu değiştiremeyiz. Ancak Ukraynalılarla federal bir yapıya girersek, Ruslarla da savaş halinde oluruz" dedi.Orban, Macaristan hükümetinin temel önceliğinin vatandaşlarının çıkarlarını ve hayatlarını korumak olduğunu vurguladı.'Avrupa'nın Ukrayna çatışmasını destekleyecek parası yok'AB'nin stratejisini de eleştiren Orban, "Avrupa askeri stratejisi, Rusya'nın Ukrayna çatışmasını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu fonların bir gün tükeneceği ve bunun AB'den daha erken gerçekleşeceği şeklindeki yanlış inanca dayanıyor. Ancak bunun ne rasyonel ne de finansal bir dayanağı var, bu bir yanılsama. Avrupa'nın Ukrayna çatışmasını destekleyecek parası yok" ifadelerini kullandı.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, 30 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Macaristan'ın Ukrayna'nın topluluğa aceleyle katılmasını önlemek amacıyla AB'nin Ukrayna ile katılım müzakerelerinin önemli fasıllarını açmasına izin vermeyeceğini söylemişti.Macaristan, AB'nin Ukrayna krizinin sürmesini önceleyen politikasına birlik içinde en yüksek sesle karşı çıkan ülke konumunda.

