Marmaray'da çocuklarının yanında babayı darbeden sanığa 1 yıl 5 gün hapis cezası

31 Mayıs’ta Marmaray’da yaşanan olayda, yanında iki çocuğu bulunan Deniz Eroğlu, kapı önünde duran Zehra A. ile tartıştı. Tartışma sırasında genç kızın ağlaması üzerine yolculardan Ekrem Dur, Eroğlu’na tepki gösterdi. Tartışma büyüyünce Dur, Eroğlu’na yumruk attı.Sanık: 'İstemsiz şekilde vurdum'Anadolu 85. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada savunmasını yapan Ekrem Dur, Marmaray’a bindiği sırada yaşananları şu sözlerle anlattı:“Deniz bey Bostancı taraflarında Marmaray’a binerken, kapının kenarında Zehra isimli kız duruyordu. Takılmadan binmesine rağmen, ‘Niye burada duruyorsun, sana takılıp düşeceğiz’ deyince, kız yine de, ‘Özür dilerim abi’ dedi. Hemen arkasında durup yüksek tonla bağırmaya devam etti.”Dur, genç kızın ağladığını gördüğünü belirterek Eroğlu’na, “Birader üzdün çocuğu, ağlattın. Hoş olmadı bu yaptığın.” dediğini, ancak karşılığında, “Hak etti bunu, az bile yaptım. Sana ne lan, sen ne karışıyorsun, istediğimi söylerim.” yanıtını aldığını ifade etti. Tartışmanın devamında Eroğlu’nun kendisini tehdit ettiğini söyleyen sanık, “Kavga edeceğimizi düşünerek istemsiz bir şekilde vurdum. Pişmanım, özür dilerim” dedi.Müşteki: 'Burnum kırıldı, iftiralar daha çok üzdü'Müşteki Deniz Eroğlu ise olayın farklı geliştiğini iddia ederek, sanığın yumruk atıp kaçtığını belirtti. Eroğlu, burnunun kırıldığını ve kanamaya başladığını vurgulayarak, “Atılan iftiralar beni yumruktan daha çok üzdü” ifadelerini kullandı.Mahkemenin kararıDuruşma sonunda mahkeme, sanık Ekrem Dur’u “haksız tahrik altında kasten yaralama” suçundan 1 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırdı. Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Buna göre Dur, 5 yıl boyunca denetim altında tutulacak.

