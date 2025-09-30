https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/balikcilar-buldu-limana-giris-cikislar-kapatildi-bomba-imha-ekibi-inceliyor-trabzon-valiliginden-1099786409.html

Balıkçılar buldu, limana giriş çıkışlar kapatıldı, bomba imha ekibi inceliyor: Trabzon Valiliği'nden açıklama

Balıkçılar buldu, limana giriş çıkışlar kapatıldı, bomba imha ekibi inceliyor: Trabzon Valiliği'nden açıklama

Sputnik Türkiye

Trabzon'da balıkçılar suda insansız deniz aracı buldu, liman güvenlik gerekçesiyle giriş çıkışa kapatıldı. Valilik bugün açıklama yaptı ve detaylı incelemenin... 30.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-30T13:02+0300

2025-09-30T13:02+0300

2025-09-30T13:40+0300

türki̇ye

trabzon

insansız araç

deniz

valilik

sahil güvenlik

trabzon valiliği

kent

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099786565_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_2b516704f01edc72175ee2ebf5bc0b28.jpg

Trabzon'da balıkçıların bulduğu 'insansız deniz aracı' olduğu belirtilen bir cisim bulundu. Kent teyakkuza geçti, bomba imha ekipleri bölgeye yönlendirildi. Valilik ise benzer durumun yaşanması halinde 'güvenlik birimlerine haber verin' dedi.Trabzon'da denizde insansız deniz aracı bulunduTrabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu.Liman kapatıldıLiman güvenlik gerekçesiyle giriş çıkışa kapatıldı.Aracı kim buldu?İlçede gece saatlerinde Yoroz Limanı'nda denize açılan balıkçılar, suda bir insansız deniz aracı olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Balıkçılar tarafından kıyıya getirilen insansız deniz aracı, Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bölgeye çıkarıldı.Güvenlik önlemleri alındıGiriş-çıkışların kapatıldığı liman çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. İnsansız deniz aracında detaylı inceleme için uzman ekiplerin gelmesi bekleniyor.Valilikten açıklama: Cisim inceleniyorValilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:'Bomba imha ekibi inceliyor'Fenerköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Yılmaz, yaptığı açıklamada, gece saatlerinde denize açılan balıkçıların, buldukları insansız deniz aracını limana getirdiklerini söyledi.Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildiğini belirten Yılmaz, "Ekipler tekneyi incelemeye aldı ve içerisinde tehlikeli madde olduğunu düşünerek rıhtıma bıraktı. Ben de gece saat 02.00 civarı limana geldim. Bomba imha ekibi geldi, inceledi. Limanı balıkçıların giriş çıkışlarına kapattık. Sabah gelen bomba imha ekibi de incelemelerini sürdürüyor." diye konuştu.

türki̇ye

trabzon

kent

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trabzon, insansız araç, deniz, valilik, sahil güvenlik, trabzon valiliği, kent