Balıkçılar buldu, limana giriş çıkışlar kapatıldı, bomba imha ekibi inceliyor: Trabzon Valiliği'nden açıklama
Balıkçılar buldu, limana giriş çıkışlar kapatıldı, bomba imha ekibi inceliyor: Trabzon Valiliği'nden açıklama
Trabzon'da balıkçılar suda insansız deniz aracı buldu, liman güvenlik gerekçesiyle giriş çıkışa kapatıldı. Valilik bugün açıklama yaptı ve detaylı incelemenin...
Trabzon'da balıkçıların bulduğu 'insansız deniz aracı' olduğu belirtilen bir cisim bulundu. Kent teyakkuza geçti, bomba imha ekipleri bölgeye yönlendirildi. Valilik ise benzer durumun yaşanması halinde 'güvenlik birimlerine haber verin' dedi.Trabzon'da denizde insansız deniz aracı bulunduTrabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu.Liman kapatıldıLiman güvenlik gerekçesiyle giriş çıkışa kapatıldı.Aracı kim buldu?İlçede gece saatlerinde Yoroz Limanı'nda denize açılan balıkçılar, suda bir insansız deniz aracı olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Balıkçılar tarafından kıyıya getirilen insansız deniz aracı, Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bölgeye çıkarıldı.Güvenlik önlemleri alındıGiriş-çıkışların kapatıldığı liman çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. İnsansız deniz aracında detaylı inceleme için uzman ekiplerin gelmesi bekleniyor.Valilikten açıklama: Cisim inceleniyorValilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:'Bomba imha ekibi inceliyor'Fenerköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Yılmaz, yaptığı açıklamada, gece saatlerinde denize açılan balıkçıların, buldukları insansız deniz aracını limana getirdiklerini söyledi.Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildiğini belirten Yılmaz, "Ekipler tekneyi incelemeye aldı ve içerisinde tehlikeli madde olduğunu düşünerek rıhtıma bıraktı. Ben de gece saat 02.00 civarı limana geldim. Bomba imha ekibi geldi, inceledi. Limanı balıkçıların giriş çıkışlarına kapattık. Sabah gelen bomba imha ekibi de incelemelerini sürdürüyor." diye konuştu.
Balıkçılar buldu, limana giriş çıkışlar kapatıldı, bomba imha ekibi inceliyor: Trabzon Valiliği'nden açıklama
13:02 30.09.2025 (güncellendi: 13:40 30.09.2025)
Trabzon'da balıkçılar suda insansız deniz aracı buldu, liman güvenlik gerekçesiyle giriş çıkışa kapatıldı. Valilik bugün açıklama yaptı ve detaylı incelemenin sürdüğünü söyledi. Bomba imha ekiplerinin ise incelemeleri sürüyor.
Trabzon'da balıkçıların bulduğu 'insansız deniz aracı' olduğu belirtilen bir cisim bulundu. Kent teyakkuza geçti, bomba imha ekipleri bölgeye yönlendirildi. Valilik ise benzer durumun yaşanması halinde 'güvenlik birimlerine haber verin' dedi.
Trabzon'da denizde insansız deniz aracı bulundu
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu.
Liman güvenlik gerekçesiyle giriş çıkışa kapatıldı.
İlçede gece saatlerinde Yoroz Limanı'nda denize açılan balıkçılar, suda bir insansız deniz aracı olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Balıkçılar tarafından kıyıya getirilen insansız deniz aracı, Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bölgeye çıkarıldı.
Güvenlik önlemleri alındı
Giriş-çıkışların kapatıldığı liman çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. İnsansız deniz aracında detaylı inceleme için uzman ekiplerin gelmesi bekleniyor.
Valilikten açıklama: Cisim inceleniyor
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında avlanan balıkçılarımızın ağına yabancı menşeli olduğu değerlendirilen bir cismin takıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu cisim limana getirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS (Su Altı Savunma) ekipleri ve diğer güvenlik birimlerine haber verilmiştir. İlgili cisim, uzman ekiplerce incelenmek üzere güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmış olup konu ile ilgili detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir. Vatandaşlarımızın benzeri bir durumla karşılaşmaları halinde herhangi bir müdahalede bulunmadan güvenlik birimlerine haber vermeleri önemle rica olunur."
'Bomba imha ekibi inceliyor'
Fenerköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Yılmaz, yaptığı açıklamada, gece saatlerinde denize açılan balıkçıların, buldukları insansız deniz aracını limana getirdiklerini söyledi.
Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildiğini belirten Yılmaz, "Ekipler tekneyi incelemeye aldı ve içerisinde tehlikeli madde olduğunu düşünerek rıhtıma bıraktı. Ben de gece saat 02.00 civarı limana geldim. Bomba imha ekibi geldi, inceledi. Limanı balıkçıların giriş çıkışlarına kapattık. Sabah gelen bomba imha ekibi de incelemelerini sürdürüyor." diye konuştu.