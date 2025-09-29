Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/gonullu-guvenli-onurlu-ve-duzenli-509-bin-387-suriyeli-ulkesine-dondu-1099758968.html
Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli: 509 bin 387 Suriyeli ülkesine döndü
Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli: 509 bin 387 Suriyeli ülkesine döndü
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 509 bin 387 Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıkladı. 29.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-29T15:24+0300
2025-09-29T15:24+0300
türki̇ye
türkiye
ali yerlikaya
esad
suriyeli
suriyeli mülteciler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099758813_0:4:660:375_1920x0_80_0_0_5744ea2165eaf703c7311d7974f5e137.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 509 bin 387 Suriyelinin ülkesine dönüş yaptığını bildirdi.Kaç Suriyeli ülkesine döndü?Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerinin yanında olduğunu belirtti.8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşlerin hız kazandığını belirten Yerlikaya, "Suriye'nin özgürleşmesinden sonra toplam 509 bin 387 Suriyelinin ülkesine geri dönüş yaptığını" kaydetti.2016'dan bu yana 1 milyon 200 bin Suriyeli döndüYerlikaya, 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönen Suriyelilerin sayısının 1 milyon 249 bin 390 kişiye ulaştığını belirterek, "Ülkemiz göç yönetimini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütmekte; tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.'Ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönmek isteyen Suriyelilerin' işlemlerini gerçekleştirdikleri en önemli merkezlerden birinin Adana Sarıçam'daki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi olduğunu bildiren Yerlikaya, "Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeliler hüzün ve sevinci bir arada yaşıyor. Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.Yerlikaya paylaşımında, ülkesine dönen Suriyelilerin görüntülerinin yer aldığı videoya da yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/9-ayda-474-bin-18-suriyeli-ulkesine-dondu-1099168220.html
türki̇ye
esad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099758813_105:0:605:375_1920x0_80_0_0_f7abd64fe5923ebe53c3297dae259677.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, ali yerlikaya, esad, suriyeli, suriyeli mülteciler
türkiye, ali yerlikaya, esad, suriyeli, suriyeli mülteciler

Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli: 509 bin 387 Suriyeli ülkesine döndü

15:24 29.09.2025
509 bin 387 Suriyeli ülkesine döndü
509 bin 387 Suriyeli ülkesine döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2025
Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 509 bin 387 Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 509 bin 387 Suriyelinin ülkesine dönüş yaptığını bildirdi.

Kaç Suriyeli ülkesine döndü?

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerinin yanında olduğunu belirtti.
8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşlerin hız kazandığını belirten Yerlikaya, "Suriye'nin özgürleşmesinden sonra toplam 509 bin 387 Suriyelinin ülkesine geri dönüş yaptığını" kaydetti.

2016'dan bu yana 1 milyon 200 bin Suriyeli döndü

Yerlikaya, 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönen Suriyelilerin sayısının 1 milyon 249 bin 390 kişiye ulaştığını belirterek, "Ülkemiz göç yönetimini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütmekte; tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.
'Ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönmek isteyen Suriyelilerin' işlemlerini gerçekleştirdikleri en önemli merkezlerden birinin Adana Sarıçam'daki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi olduğunu bildiren Yerlikaya, "Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeliler hüzün ve sevinci bir arada yaşıyor. Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.
Yerlikaya paylaşımında, ülkesine dönen Suriyelilerin görüntülerinin yer aldığı videoya da yer verdi.
Ülkesine dönen Suriyeli sayısı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2025
TÜRKİYE
9 ayda 474 bin 18 Suriyeli ülkesine döndü
7 Eylül, 11:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала