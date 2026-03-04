https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/denizalti-saldirisi-sonrasi-iran-savas-gemisi-batti-101-kayip-78-yarali-1103991419.html
'Denizaltı saldırısı' sonrası İran savaş gemisi battı: 101 kayıp, 78 yaralı
Sri Lanka kıyıları açıklarında İran'a ait bir gemiye yönelik denizaltı saldırısı olduğu belirtilen olayın ardından en az 101 kişinin kaybolduğu, 78 kişinin ise...
Sri Lanka Savunma Bakanlığı, adanın yaklaşık 25 mil güneyinde batan IRIS Dena adlı geminin diğer mürettebatını arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.Geminin batmasına yol açan patlamanın nedeni hakkında ilk aşamada bilgi verilmezken, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vajitha Herath parlamentoda yaptığı açıklamada yaralı denizcilerin adanın güneyindeki bir hastaneye kaldırıldığını söyledi.180 kişilik mürettebata sahip firkateynin gün doğumunda imdat çağrısı yaptığı belirtildi.Uluslararası haber ajanslarına konuşan bir yetkili, “Arama çalışmalarını sürdürüyoruz, ancak mürettebatın geri kalanına ne olduğu konusunda henüz bilgimiz yok” dedi. Yetkilinin ifadeleri, yeni sağ kurtulanlara ulaşma ihtimalinin zayıf olduğuna işaret etti.İki gemi ve hava aracı görevlendirildiHerath, kurtarma operasyonu için Sri Lanka donanmasına ait iki gemi ile bir hava aracının görevlendirildiğini, ancak İran savaş gemisinin batma nedenine ilişkin bilgi paylaşmadı.Muhalefet milletvekillerinden biri parlamentoda, geminin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik devam eden saldırılarının bir parçası olarak bombalanıp bombalanmadığını sordu. Hükümetten bu soruya anında bir yanıt gelmedi.Donanma Sözcüsü Buddhika Sampath, operasyonun Sri Lanka’nın uluslararası denizcilik yükümlülükleri kapsamında yürütüldüğünü belirterek, 32 İranlı denizcinin başkent Kolombo’nun 70 mil güneyindeki Galle kentindeki ana hastaneye tahliye edildiğini söyledi.
