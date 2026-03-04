https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/denizalti-saldirisi-sonrasi-iran-savas-gemisi-batti-101-kayip-78-yarali-1103991419.html

'Denizaltı saldırısı' sonrası İran savaş gemisi battı: 101 kayıp, 78 yaralı

'Denizaltı saldırısı' sonrası İran savaş gemisi battı: 101 kayıp, 78 yaralı

Sputnik Türkiye

Sri Lanka kıyıları açıklarında İran’a ait bir gemiye yönelik denizaltı saldırısı olduğu belirtilen olayın ardından en az 101 kişinin kaybolduğu, 78 kişinin ise... 04.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-04T12:53+0300

2026-03-04T12:53+0300

2026-03-04T12:53+0300

dünya

sri lanka

i̇ran

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103169/80/1031698044_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_6a18cd95376354ea87d6ad0ae2bbb931.jpg

Sri Lanka Savunma Bakanlığı, adanın yaklaşık 25 mil güneyinde batan IRIS Dena adlı geminin diğer mürettebatını arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.Geminin batmasına yol açan patlamanın nedeni hakkında ilk aşamada bilgi verilmezken, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vajitha Herath parlamentoda yaptığı açıklamada yaralı denizcilerin adanın güneyindeki bir hastaneye kaldırıldığını söyledi.180 kişilik mürettebata sahip firkateynin gün doğumunda imdat çağrısı yaptığı belirtildi.Uluslararası haber ajanslarına konuşan bir yetkili, “Arama çalışmalarını sürdürüyoruz, ancak mürettebatın geri kalanına ne olduğu konusunda henüz bilgimiz yok” dedi. Yetkilinin ifadeleri, yeni sağ kurtulanlara ulaşma ihtimalinin zayıf olduğuna işaret etti.İki gemi ve hava aracı görevlendirildiHerath, kurtarma operasyonu için Sri Lanka donanmasına ait iki gemi ile bir hava aracının görevlendirildiğini, ancak İran savaş gemisinin batma nedenine ilişkin bilgi paylaşmadı.Muhalefet milletvekillerinden biri parlamentoda, geminin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik devam eden saldırılarının bir parçası olarak bombalanıp bombalanmadığını sordu. Hükümetten bu soruya anında bir yanıt gelmedi.Donanma Sözcüsü Buddhika Sampath, operasyonun Sri Lanka’nın uluslararası denizcilik yükümlülükleri kapsamında yürütüldüğünü belirterek, 32 İranlı denizcinin başkent Kolombo’nun 70 mil güneyindeki Galle kentindeki ana hastaneye tahliye edildiğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/catismalarin-5-gunu-korfezde-karsilikli-hava-saldirilari-devam-ediyor-bolgedeki-pek-cok-noktada-1103979838.html

sri lanka

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sri lanka, i̇ran, haberler