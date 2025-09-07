https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/9-ayda-474-bin-18-suriyeli-ulkesine-dondu-1099168220.html
9 ayda 474 bin 18 Suriyeli ülkesine döndü
9 ayda 474 bin 18 Suriyeli ülkesine döndü
07.09.2025
Yerlikaya, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerinin yanında olduğunu belirtti.

8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşlerin hız kazandığını anımsatan Yerlikaya, şunları kaydetti:
9 ayda 474 bin 18 Suriyeli ülkesine döndü.
Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerinin yanında olduğunu belirtti.
8 Aralık'tan bu yana kaç Suriyeli ülkesine döndü?
8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşlerin hız kazandığını anımsatan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştı.