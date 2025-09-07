https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/9-ayda-474-bin-18-suriyeli-ulkesine-dondu-1099168220.html

9 ayda 474 bin 18 Suriyeli ülkesine döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024 tarihinden bugüne toplam 474 bin 18 Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi. 07.09.2025, Sputnik Türkiye

9 ayda 474 bin 18 Suriyeli ülkesine döndü.Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerinin yanında olduğunu belirtti.8 Aralık'tan bu yana kaç Suriyeli ülkesine döndü?8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşlerin hız kazandığını anımsatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

