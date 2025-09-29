Türkiye
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi belli oldu
29.09.2025
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ekim Cuma günü açıklayacağı verilere ilişkin anket, eylül ayı enflasyon tahminlerini ortaya koydu.Eylülde yüzde 2.47 artış bekleniyorAnkete göre, ekonomistlerin eylülde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.47 oldu. Beklentiler yüzde 1.95 ile 2.70 aralığında gerçekleşti.Yıllık enflasyon yüzde 32.31'e gerileyebilirEkonomistlerin tahminlerine göre, yıllık enflasyonun eylülde yüzde 32.95'ten yüzde 32.31'e düşmesi bekleniyor. Böylece yıllık bazda enflasyonda sınırlı da olsa bir gerileme öngörülüyor.Yıl sonu ve 2025 beklentileriEkonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29.20 ile 32.54 aralığında belirlendi. 2025 sonu için enflasyon tahmini ise yüzde 30.09 olarak kaydedildi.
15:35 29.09.2025 (güncellendi: 15:42 29.09.2025)
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan 26 ekonomist, eylül ayında TÜFE’nin aylık bazda yüzde 2.47 artacağını öngördü. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi eylül ayı itibarıyla yüzde 30.09 oldu.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Ekim Cuma günü açıklayacağı verilere ilişkin anket, eylül ayı enflasyon tahminlerini ortaya koydu.

Eylülde yüzde 2.47 artış bekleniyor

Ankete göre, ekonomistlerin eylülde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.47 oldu. Beklentiler yüzde 1.95 ile 2.70 aralığında gerçekleşti.

Yıllık enflasyon yüzde 32.31’e gerileyebilir

Ekonomistlerin tahminlerine göre, yıllık enflasyonun eylülde yüzde 32.95’ten yüzde 32.31’e düşmesi bekleniyor. Böylece yıllık bazda enflasyonda sınırlı da olsa bir gerileme öngörülüyor.

Yıl sonu ve 2025 beklentileri

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29.20 ile 32.54 aralığında belirlendi. 2025 sonu için enflasyon tahmini ise yüzde 30.09 olarak kaydedildi.
