https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/gram-altindan-bir-rekor-daha-5-bin-100-lirayi-gecti-1099753916.html

Gram altından bir rekor daha: 5 bin 100 lirayı geçti

Gram altından bir rekor daha: 5 bin 100 lirayı geçti

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları haftaya tarihi bir zirveyle başladı. Ons altın 3 bin 800 doları aşarak tarihi zirvesine gördü. Gram altında da rekor seviyeler izleniyor... 29.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-29T13:02+0300

2025-09-29T13:02+0300

2025-09-29T13:03+0300

ekonomi̇

altın

gram altın

külçe altın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099661971_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4804ab41be300bc46d85d05d0232b13b.jpg

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 100 liradan işlem görüyor.Gram altın ne kadar?Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 kazançla 5 bin 25 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlayan gram altının fiyatı saat 10.00 itibarıyla yüzde 1,5 değer kazancıyla 5 bin 100 lira seviyesinde bulunuyor.Altın fiyatları 29 Eylül: Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın 8 bin 600 liradan, Cumhuriyet altını 34 bin 240 liradan satılıyor.ONS altın fiyatıCuma günü yüzde 0,3 yükselişle 3 bin 760 dolar seviyesinden kapanan altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 1,5 artışla 3 bin 815 dolardan satılıyor.Gözler Fed'in faiz kararındaABD Merkez Bankasının (Fed) ekimde gevşemesini sürdüreceğine yönelik güçlü fiyatlamalar, merkez bankalarının altın talebi ve ABD'deki bütçe konusundaki anlaşmazlıklardan destek bulan ons altın bugün 3 bin 819,78 dolarla rekor tazeledi.Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ekimde faiz indirimine gitmesine yüzde 90 ihtimalle bakılırken aralıkta bankanın 25 baz puanlık indirime gideceği ihtimali ise yüzde 63'e geriledi.ABD'nin gümrük tarifeleri de ekonomi çevrelerinin odağında olmayı sürdürürken fiyat artışlarının kalıcı bir enflasyona dönüşebileceği endişeleri yatırımcıların orta vadeli projeksiyonlarında temkinli olmasına neden oluyor.Ülkede bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisinin Fed'in yol haritasına yönelik daha fazla ışık tutması beklenirken varlık fiyatlarının yönü üzerinde de belirleyici olabileceği öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/altin-rekor-kiriyor-1979dan-bu-yana-en-guclu-yil-1099662137.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın, gram altın, külçe altın