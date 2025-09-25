https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/fenerbahce-dinamo-zagrebe-3-1-yenildi-1099645882.html
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e 3-1 yenildi
UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonu grup aşamasının ilk maçında Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanından 3-1 mağlup ayrıldı. 25.09.2025
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb’e konuk oldu.Maça hızlı başlayan Hırvat ekibi, 22. dakikada Dion Drena Beljo’nun golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 25. dakikada Sebastian Szymanski’nin golüyle skoru eşitlemeyi başardı. İkinci yarının başında Dinamo Zagreb yeniden öne geçerek 2-1’i yakaladı. Maçın son anlarında, 90+4. dakikada Monsef Bakrar farkı üçe çıkaran golü kaydetti ve mücadele 3-1 tamamlandı.
00:00 25.09.2025 (güncellendi: 00:17 25.09.2025)
UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonu grup aşamasının ilk maçında Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanından 3-1 mağlup ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb’e konuk oldu.
Maça hızlı başlayan Hırvat ekibi, 22. dakikada Dion Drena Beljo’nun golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 25. dakikada Sebastian Szymanski’nin golüyle skoru eşitlemeyi başardı.
İkinci yarının başında Dinamo Zagreb yeniden öne geçerek 2-1’i yakaladı. Maçın son anlarında, 90+4. dakikada Monsef Bakrar farkı üçe çıkaran golü kaydetti ve mücadele 3-1 tamamlandı.