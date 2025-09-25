Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/fenerbahce-dinamo-zagrebe-3-1-yenildi-1099645882.html
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e 3-1 yenildi
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e 3-1 yenildi
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonu grup aşamasının ilk maçında Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanından 3-1 mağlup ayrıldı. 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T00:00+0300
2025-09-25T00:17+0300
spor
fenerbahçe
dinamo zagreb
maç
tarihi maç
maç yayını
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099645659_0:49:3309:1910_1920x0_80_0_0_db8d49a7c70ea029a942eb9e69411c5f.jpg
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb’e konuk oldu.Maça hızlı başlayan Hırvat ekibi, 22. dakikada Dion Drena Beljo’nun golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 25. dakikada Sebastian Szymanski’nin golüyle skoru eşitlemeyi başardı. İkinci yarının başında Dinamo Zagreb yeniden öne geçerek 2-1’i yakaladı. Maçın son anlarında, 90+4. dakikada Monsef Bakrar farkı üçe çıkaran golü kaydetti ve mücadele 3-1 tamamlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/fenerbahce---besiktas-macinda-olay-cikti-hakemler-maci-durdurdu-1099643444.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099645659_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_14edbb8707e926a66fff657b3de06ae1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, dinamo zagreb, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı
fenerbahçe, dinamo zagreb, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e 3-1 yenildi

00:00 25.09.2025 (güncellendi: 00:17 25.09.2025)
© AA / Elif ÖztürkFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
© AA / Elif Öztürk
Abone ol
UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonu grup aşamasının ilk maçında Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanından 3-1 mağlup ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb’e konuk oldu.
Maça hızlı başlayan Hırvat ekibi, 22. dakikada Dion Drena Beljo’nun golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 25. dakikada Sebastian Szymanski’nin golüyle skoru eşitlemeyi başardı.
İkinci yarının başında Dinamo Zagreb yeniden öne geçerek 2-1’i yakaladı. Maçın son anlarında, 90+4. dakikada Monsef Bakrar farkı üçe çıkaran golü kaydetti ve mücadele 3-1 tamamlandı.
Fenerbahçe Beko - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
SPOR
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe Beko'nun oldu
Dün, 22:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала