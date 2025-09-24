Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Beko'nun oldu
Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Beko'nun oldu
38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe Beko'yla Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen müsabakada sarı lacivertli takım rakibini 85-83... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN’i 85-83 yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı.38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN karşısında zorlu bir mücadele verdi. Maçın ilk periyodunu 25-13 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci periyodu da 43-34 üstünlükle geçti. Üçüncü periyotta farkı açan Fenerbahçe Beko, 67-50 skorla son periyoda önde girdi.Dördüncü periyotta Beşiktaş GAİN farkı kapatmayı başarsa da, Fenerbahçe Beko mücadeleyi 85-83 kazanarak kupayı müzesine götürdü.
Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Beko'nun oldu

22:29 24.09.2025 (güncellendi: 23:09 24.09.2025)
38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe Beko'yla Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen müsabakada sarı lacivertli takım rakibini 85-83 yenerek kupanın sahibi oldu.
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN’i 85-83 yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı.
38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN karşısında zorlu bir mücadele verdi. Maçın ilk periyodunu 25-13 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci periyodu da 43-34 üstünlükle geçti. Üçüncü periyotta farkı açan Fenerbahçe Beko, 67-50 skorla son periyoda önde girdi.
Dördüncü periyotta Beşiktaş GAİN farkı kapatmayı başarsa da, Fenerbahçe Beko mücadeleyi 85-83 kazanarak kupayı müzesine götürdü.
