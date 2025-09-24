https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/hakem-arda-kardesler-tff-baskani-haciosmanogluna-tepki-gosterdi-su-an-hedef-konumundayim-1099620751.html
Hakem Arda Kardeşler, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdi: 'Şu an hedef konumundayım'
Hakem Arda Kardeşler, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdi: 'Şu an hedef konumundayım'
Sputnik Türkiye
Hakem Arda Kardeşler, canlı yayına katılarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun kendisi hakkında yaptığı açıklamalara tepki... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-24T00:23+0300
2025-09-24T00:23+0300
2025-09-24T00:23+0300
spor
türkiye
arda kardeşler
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff merkez hakem kurulu
trabzonspor
gaziantep
gaziantep futbol kulübü
maç
maç yayını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/09/1056213136_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_aaf50b94b4e2034d72eda43e86a0f5fe.jpg
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor-Gaziantep maçının ardından hakem Arda Kardeşler hakkında sert açıklamalarda bulunmuştu.Hacıosmanoğlu'na yanıt veren Kardeşler, “TFF başkanının ‘hata değil, planlı bir eylem’ demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke yayına bağlanmadan önce benimle iletişime geçseydi” ifadelerini kullandı. Pozisyonda bir hata yaptığını kabul eden hakem, “Bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylemin ne olduğunu açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/sergen-yalcindan-besiktasli-futbolculara-tepki-aldiginiz-maas-barcelona-performansiniz-anadolu-1099608494.html
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/09/1056213136_136:0:784:486_1920x0_80_0_0_a1562a3abddbd2248860cab1695851d8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, arda kardeşler, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, trabzonspor, gaziantep, gaziantep futbol kulübü, maç, maç yayını
türkiye, arda kardeşler, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, trabzonspor, gaziantep, gaziantep futbol kulübü, maç, maç yayını
Hakem Arda Kardeşler, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdi: 'Şu an hedef konumundayım'
Hakem Arda Kardeşler, canlı yayına katılarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun kendisi hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor-Gaziantep maçının ardından hakem Arda Kardeşler hakkında sert açıklamalarda bulunmuştu.
Hacıosmanoğlu'na yanıt veren Kardeşler, “TFF başkanının ‘hata değil, planlı bir eylem’ demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke yayına bağlanmadan önce benimle iletişime geçseydi” ifadelerini kullandı.
Pozisyonda bir hata yaptığını kabul eden hakem, “Bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylemin ne olduğunu açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım” dedi.