Hakem Arda Kardeşler, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdi: 'Şu an hedef konumundayım'

Hakem Arda Kardeşler, canlı yayına katılarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun kendisi hakkında yaptığı açıklamalara tepki... 24.09.2025, Sputnik Türkiye

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor-Gaziantep maçının ardından hakem Arda Kardeşler hakkında sert açıklamalarda bulunmuştu.Hacıosmanoğlu'na yanıt veren Kardeşler, “TFF başkanının ‘hata değil, planlı bir eylem’ demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke yayına bağlanmadan önce benimle iletişime geçseydi” ifadelerini kullandı. Pozisyonda bir hata yaptığını kabul eden hakem, “Bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylemin ne olduğunu açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım” dedi.

