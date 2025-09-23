https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/sergen-yalcindan-besiktasli-futbolculara-tepki-aldiginiz-maas-barcelona-performansiniz-anadolu-1099608494.html
Sergen Yalçın'dan Beşiktaşlı futbolculara tepki: 'Aldığınız maaş Barcelona, performansınız Anadolu kulübü'
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Alanyaspor ve Göztepe maçlarında oyuncuların ortaya koyduğu mücadeleden memnun kalmadığı ve son toplantıda sert... 23.09.2025
Süper Lig'de kötü sonuçlarla ilerleyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın oyuncularına tepki gösterdi.Kartal Yiğit’in haberine göre Yalçın, “Bundan sonra ne başkan ne hoca gider, oynamayan gider. Memur zihniyetiyle olmaz. Bu kulüpten para alıyorsanız hakkını vereceksiniz. Aldığınız maaş Barcelona, performansınız Anadolu kulübü gibi. Biz Beşiktaş’ız, herkes bu formanın hakkını verecek” ifadelerini kullandı.Futbolcuların da teknik direktörlerine hak vererek performanslarını yükseltme sözü verdikleri belirtildi. Ayrıca kaptan Necip Uysal’ın da takım arkadaşlarıyla özel bir görüşme yaparak motivasyonu artırmaya çalıştığı öğrenildi.
