Ülkesindeki dev ilaç şirketlerine 'savaş açan' ABD Başkanı Trump: Hamileyken ağrı kesici kullanmak otizme yol açıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’dan yaptığı konuşmada hamile kadınların parasetamol kullanımını hedef alarak bunun otizme yol açabileceğini öne sürdü. Trump, açıklamasını “Amerikan tarihindeki en büyük tıbbi duyuru” olarak nitelendirdi.Trump, daha önce yaptığı konuşmalarda da otizmin nedenine dair açıklamalarda bulunacağını ima etmişti. Hafta sonu yaptığı bir konuşmada “Otizme dair cevabımız var” diyerek konuyu gündeme taşımıştı.İlaç şirketinden yanıt: Bilimsel kanıt yokTylenol’un üreticisi Kenvue, yazılı açıklamasında “Bağımsız ve sağlam bilimsel çalışmalar, paracetamolün otizme neden olmadığını açıkça göstermektedir. Aksi yöndeki iddialar hamile kadınlar için ciddi sağlık riski doğurur” ifadelerini kullandı.Bilim dünyası: Onlarca yıllık araştırma güven veriyorTıp dünyasından uzmanlar Trump’ın iddialarını çürüttü:Uzmanların mesajı: Hamile kadınlar endişelenmesinSağlık otoriteleri, paracetamolün hamilelikte doktor önerisiyle kullanıldığında güvenli olduğunu tekrar hatırlattı. Bilim insanları, “Kanıtsız iddialar yüzünden anne adaylarının gerekli tedavilerden mahrum kalmaması gerekir” uyarısında bulundu.

