https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/ulkesindeki-dev-ilac-sirketlerine-savas-acan-abd-baskani-trump-hamileyken-agri-kesici-kullanmak-1099594904.html
Ülkesindeki dev ilaç şirketlerine 'savaş açan' ABD Başkanı Trump: Hamileyken ağrı kesici kullanmak otizme yol açıyor
Ülkesindeki dev ilaç şirketlerine 'savaş açan' ABD Başkanı Trump: Hamileyken ağrı kesici kullanmak otizme yol açıyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, hamilelikte kullanılan ağrı kesicinin otizme yol açabileceğini öne sürdü. Ancak ilaç üreticisi Kenvue ve uzmanlar ise “bilimsel kanıt... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T12:45+0300
2025-09-23T12:45+0300
2025-09-23T12:45+0300
sağlik
donald trump
abd
imperial college london
haberler
ilaç
i̇laç
hamile
hamile kadın
ağrı kesici
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098635254_0:0:2791:1569_1920x0_80_0_0_f44ae42d3610461e588b7791b9ab5a57.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’dan yaptığı konuşmada hamile kadınların parasetamol kullanımını hedef alarak bunun otizme yol açabileceğini öne sürdü. Trump, açıklamasını “Amerikan tarihindeki en büyük tıbbi duyuru” olarak nitelendirdi.Trump, daha önce yaptığı konuşmalarda da otizmin nedenine dair açıklamalarda bulunacağını ima etmişti. Hafta sonu yaptığı bir konuşmada “Otizme dair cevabımız var” diyerek konuyu gündeme taşımıştı.İlaç şirketinden yanıt: Bilimsel kanıt yokTylenol’un üreticisi Kenvue, yazılı açıklamasında “Bağımsız ve sağlam bilimsel çalışmalar, paracetamolün otizme neden olmadığını açıkça göstermektedir. Aksi yöndeki iddialar hamile kadınlar için ciddi sağlık riski doğurur” ifadelerini kullandı.Bilim dünyası: Onlarca yıllık araştırma güven veriyorTıp dünyasından uzmanlar Trump’ın iddialarını çürüttü:Uzmanların mesajı: Hamile kadınlar endişelenmesinSağlık otoriteleri, paracetamolün hamilelikte doktor önerisiyle kullanıldığında güvenli olduğunu tekrar hatırlattı. Bilim insanları, “Kanıtsız iddialar yüzünden anne adaylarının gerekli tedavilerden mahrum kalmaması gerekir” uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/kuresel-piyasalar-powellin-aciklamalarina-kilitlendi-fed-faizi-ne-zaman-belli-olacak-1099593146.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098635254_0:0:2449:1837_1920x0_80_0_0_6a6512c3527715da6d45f75835bd4e7f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, abd, imperial college london, haberler, ilaç, i̇laç, hamile, hamile kadın, ağrı kesici, ağrı kesici
donald trump, abd, imperial college london, haberler, ilaç, i̇laç, hamile, hamile kadın, ağrı kesici, ağrı kesici
Ülkesindeki dev ilaç şirketlerine 'savaş açan' ABD Başkanı Trump: Hamileyken ağrı kesici kullanmak otizme yol açıyor
ABD Başkanı Donald Trump, hamilelikte kullanılan ağrı kesicinin otizme yol açabileceğini öne sürdü. Ancak ilaç üreticisi Kenvue ve uzmanlar ise “bilimsel kanıt yok” diyerek iddiaları kesin bir dille reddetti. Araştırmalar, parasetamolün doğru kullanıldığında hamilelikte güvenli olduğunu ortaya koyuyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’dan yaptığı konuşmada hamile kadınların parasetamol kullanımını hedef alarak bunun otizme yol açabileceğini öne sürdü. Trump, açıklamasını “Amerikan tarihindeki en büyük tıbbi duyuru” olarak nitelendirdi.
Trump, daha önce yaptığı konuşmalarda da otizmin nedenine dair açıklamalarda bulunacağını ima etmişti. Hafta sonu yaptığı bir konuşmada “Otizme dair cevabımız var” diyerek konuyu gündeme taşımıştı.
İlaç şirketinden yanıt: Bilimsel kanıt yok
Tylenol’un üreticisi Kenvue, yazılı açıklamasında “Bağımsız ve sağlam bilimsel çalışmalar, paracetamolün otizme neden olmadığını açıkça göstermektedir. Aksi yöndeki iddialar hamile kadınlar için ciddi sağlık riski doğurur” ifadelerini kullandı.
Bilim dünyası: Onlarca yıllık araştırma güven veriyor
Tıp dünyasından uzmanlar Trump’ın iddialarını çürüttü:
Prof. Claire Anderson
(Royal Pharmaceutical Society): “Paracetamol, hamilelikte güvenle kullanılan ilk seçenek ilaçtır. 2024’te 2,4 milyon çocuk üzerinde yapılan araştırma, otizmle bağlantı olmadığını göstermiştir.”
Prof. Angelica Ronald
(University of Surrey): “Onlarca yıllık çok uluslu araştırmalar, paracetamol ile otizm arasında bir ilişki olmadığını kanıtlıyor.”
Dr. Linden J Stocker
: “İlacın gebelik üzerindeki etkileri iyi araştırılmıştır ve risk olmadığı bilimsel verilerle desteklenmektedir.”
Dr. Edward Mullins
(Imperial College London
): “Bu iddia bilimsel temelden yoksundur ve gebelerde gereksiz yere tedavilerin reddedilmesine yol açabilir.”
Uzmanların mesajı: Hamile kadınlar endişelenmesin
Sağlık otoriteleri, paracetamolün hamilelikte doktor önerisiyle kullanıldığında güvenli olduğunu tekrar hatırlattı. Bilim insanları, “Kanıtsız iddialar yüzünden anne adaylarının gerekli tedavilerden mahrum kalmaması gerekir” uyarısında bulundu.