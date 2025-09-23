https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/kuresel-piyasalar-powellin-aciklamalarina-kilitlendi-fed-faizi-ne-zaman-belli-olacak-1099593146.html

Küresel piyasalar Powell’ın açıklamalarına kilitlendi: FED faizi ne zaman belli olacak?

Küresel piyasalar Powell'ın açıklamalarına kilitlendi: FED faizi ne zaman belli olacak?

Sputnik Türkiye

Küresel piyasalar Powell'ın açıklamalarını bekliyor. Altın rekor kırdı, Brent petrol düştü, Wall Street zirve yaptı, Avrupa ve Asya borsaları karışık seyretti.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikalarına ilişkin endişeler ve Fed’in faiz indirimlerine dair beklentiler arasında yön arıyor. Ancak Fed üyelerinden gelen açıklamalar piyasadaki temkinli havayı güçlendiriyor.Öte yandan Trump’ın yeni atadığı Stephen Miran, faizlerin “çok yüksek” olduğunu savunarak agresif indirim çağrısı yaptı.Piyasalar Powell’ı bekliyorAnalistler, Jerome Powell’ın açıklamalarının piyasalarda yön belirleyici olacağı görüşünde. Trump’ın H-1B vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme kararı da küresel iş gücü piyasasında baskı yaratıyor. Bu gelişmelerle:Fed faiz toplantısı ne zaman?Amerika Merkez Bankası ekim ayında yapmayacak. Fed faiz toplantısını 28-29 Ekim'de yapacak.Yılın son toplantısı 9-10 Aralık'ta yapılacak. Aralık ayı Fed faiz kararı 10 Aralık'ta açıklanacak.Wall Street rekor kırdıNew York borsasında teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseliş yaşandı. Nvidia, yapay zeka şirketi OpenAI ile stratejik ortaklık kapsamında 100 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.Bu haberin etkisiyle Nvidia hisseleri yüzde 4 değer kazandı. Endeksler tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü:Avrupa ve Asya borsalarında karışık tabloAvrupa borsalarında ekonomik aktiviteye dair endişeler öne çıktı. ECB raporu, gümrük vergileri nedeniyle Avro Bölgesi tüketicilerinin harcamalarını kıstığını gösterdi.Asya’da da tablo negatifti. Çin’de Şanghay bileşik yüzde 0,9, Hong Kong’da Hang Seng yüzde 1 değer kaybetti. Güney Kore’de ise teknoloji hisseleriyle Kospi yüzde 0,6 yükseldi.Borsa İstanbul yükselişteTürkiye’de BIST 100 endeksi dün günü yüzde 1,54 artışla 11.468,07 puandan kapattı.Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise PMI verileri ve Powell’ın konuşması yatırımcıların odağında olacak.

