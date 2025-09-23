Küresel piyasalar Powell’ın açıklamalarına kilitlendi: FED faizi ne zaman belli olacak?
12:19 23.09.2025 (güncellendi: 12:20 23.09.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturFED Faiz Kararı ve Küresel Etkisi
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Trump’ın politikaları ve Fed üyelerinden gelen çelişkili mesajlar küresel piyasalarda belirsizlik yaratırken, gözler bugün Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarına çevrildi. Altın rekor tazelerken, petrol ve Avrupa borsaları karışık seyretti. ABD’de ise teknoloji hisseleri Wall Street’i zirveye taşıdı.
Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikalarına ilişkin endişeler ve Fed’in faiz indirimlerine dair beklentiler arasında yön arıyor. Ancak Fed üyelerinden gelen açıklamalar piyasadaki temkinli havayı güçlendiriyor.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ekim ayında yeni bir faiz indirimi konusunda “tereddütlü” olduğunu söyledi.
Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyona odaklanılması gerektiğini belirterek temkinli adım çağrısında bulundu.
St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, para politikasının aşırı gevşememesi için sınırlı bir manevra alanı olduğunu vurguladı.
Öte yandan Trump’ın yeni atadığı Stephen Miran, faizlerin “çok yüksek” olduğunu savunarak agresif indirim çağrısı yaptı.
Piyasalar Powell’ı bekliyor
Analistler, Jerome Powell’ın açıklamalarının piyasalarda yön belirleyici olacağı görüşünde. Trump’ın H-1B vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme kararı da küresel iş gücü piyasasında baskı yaratıyor. Bu gelişmelerle:
ABD 10 yıllık tahvil faizi 4,15’in üzerine çıktı.
Dolar endeksi 97,4 seviyesinde yatay kaldı.
Altının ons fiyatı 3.759,29 dolarla tarihi zirve gördü, şu dakikalarda 3.755 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varili ise arz endişeleriyle yüzde 0,6 düşerek 65,6 dolara indi.
Fed faiz toplantısı ne zaman?
Amerika Merkez Bankası ekim ayında yapmayacak. Fed faiz toplantısını 28-29 Ekim'de yapacak.
Yılın son toplantısı 9-10 Aralık'ta yapılacak. Aralık ayı Fed faiz kararı 10 Aralık'ta açıklanacak.
Wall Street rekor kırdı
New York borsasında teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseliş yaşandı. Nvidia, yapay zeka şirketi OpenAI ile stratejik ortaklık kapsamında 100 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.
Bu haberin etkisiyle Nvidia hisseleri yüzde 4 değer kazandı. Endeksler tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü:
Dow Jones: 46.447,13 (+ yüzde 0,14)
S&P 500: 6.698,88 (+ yüzde 0,44)
Nasdaq: 22.801,90 (+ yüzde 0,70)
Avrupa ve Asya borsalarında karışık tablo
Avrupa borsalarında ekonomik aktiviteye dair endişeler öne çıktı. ECB raporu, gümrük vergileri nedeniyle Avro Bölgesi tüketicilerinin harcamalarını kıstığını gösterdi.
DAX 30 yüzde 0,48, CAC 40 yüzde 0,30 değer kaybetti.
FTSE 100 yüzde 0,11, FTSE MIB 30 yüzde 0,26 yükseldi.
Porsche hisseleri 2025 kâr beklentisinin düşürülmesiyle yüzde 7,19 geriledi.
Asya’da da tablo negatifti. Çin’de Şanghay bileşik yüzde 0,9, Hong Kong’da Hang Seng yüzde 1 değer kaybetti. Güney Kore’de ise teknoloji hisseleriyle Kospi yüzde 0,6 yükseldi.
Borsa İstanbul yükselişte
Türkiye’de BIST 100 endeksi dün günü yüzde 1,54 artışla 11.468,07 puandan kapattı.
Dolar/TL 41,4450 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, teknik açıdan 11.550–11.650 seviyelerini direnç, 11.400–11.300 puanı destek olarak izliyor.
Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise PMI verileri ve Powell’ın konuşması yatırımcıların odağında olacak.