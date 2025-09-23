Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus ordusu, Ukrayna için önemli bir lojistik merkezi olan Kupyansk'ta ilerleyişini sürdürüyor
Rus ordusu, Ukrayna için önemli bir lojistik merkezi olan Kupyansk’ta ilerleyişini sürdürüyor
23.09.2025
Rusya Savunma Bakanlığı, Batı Askeri Grubu’nun Ukrayna ordusu için önemli bir lojistik merkezi olan Kupyansk kentinin içinde başarıyla ilerlediği, kentteki 8 bin 667 binanın 5 bin 667’sinin şu ana kadar kontrol altına alındığı bilgisini verdi.Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaşmaya devam eden bakanlık, Ukrayna ordusundan büyük bir grubun kuzey ve batı tarafından kıskaca alındığına ve güney taraftan kuşatma çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekerek, 700 kişilik gruptan 250 kişinin halihazırda etkisiz hale getirildiğini vurguladı.Açıklamaya göre Ukrayna ordusu Kupyansk’ı savunurken sadece son bir ayda 1.800’den fazla asker, 36 tank ve zırhlı savaş aracı, iki çok namlulu roketatar sistemi ve 137 topçu sistemi kaybetti.Kupyansk'ın Ukrayna komutanlığı için Harkov Bölgesi’nin doğusunun kontrolünün kilit yerleşimi haline geldiğini ifade eden bakanlık, kentin betonarme yapılar ve mayın tarlaları ile fiilen bir ‘kaleye’ dönüştürüldüğünün altını çizdi.Açıklamada, "Kupyansk'ın kontrolü, İzyum ve Çuguev yönleri de dahil olmak üzere, Harkov Bölgesi'nin derinliklerine doğru taarruzun daha da geliştirilmesine olanak sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, Kupyansk'ın ele geçirilmesinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için Donbas'taki kilit savunma mevzileri olan Slavyansk ve Kramatorsk yerleşimlerinin üzerinde kontrol sağlanmasını hızlandıracağını vurguladı.
Rus ordusu, Ukrayna için önemli bir lojistik merkezi olan Kupyansk’ta ilerleyişini sürdürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Batı Askeri Grubu’nun Ukrayna ordusu için önemli bir lojistik merkezi olan Kupyansk kentinin içinde başarılı bir şekilde ilerleyişini sürdürdüğünü bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Batı Askeri Grubu’nun Ukrayna ordusu için önemli bir lojistik merkezi olan Kupyansk kentinin içinde başarıyla ilerlediği, kentteki 8 bin 667 binanın 5 bin 667’sinin şu ana kadar kontrol altına alındığı bilgisini verdi.
Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaşmaya devam eden bakanlık, Ukrayna ordusundan büyük bir grubun kuzey ve batı tarafından kıskaca alındığına ve güney taraftan kuşatma çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekerek, 700 kişilik gruptan 250 kişinin halihazırda etkisiz hale getirildiğini vurguladı.
Açıklamaya göre Ukrayna ordusu Kupyansk’ı savunurken sadece son bir ayda 1.800’den fazla asker, 36 tank ve zırhlı savaş aracı, iki çok namlulu roketatar sistemi ve 137 topçu sistemi kaybetti.
Kupyansk'ın Ukrayna komutanlığı için Harkov Bölgesi’nin doğusunun kontrolünün kilit yerleşimi haline geldiğini ifade eden bakanlık, kentin betonarme yapılar ve mayın tarlaları ile fiilen bir ‘kaleye’ dönüştürüldüğünün altını çizdi.
Açıklamada, "Kupyansk'ın kontrolü, İzyum ve Çuguev yönleri de dahil olmak üzere, Harkov Bölgesi'nin derinliklerine doğru taarruzun daha da geliştirilmesine olanak sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, Kupyansk'ın ele geçirilmesinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için Donbas'taki kilit savunma mevzileri olan Slavyansk ve Kramatorsk yerleşimlerinin üzerinde kontrol sağlanmasını hızlandıracağını vurguladı.
