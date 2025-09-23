https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/rus-ordusu-ukrayna-icin-onemli-bir-lojistik-merkezi-olan-kupyanskta-ilerleyisini-surduruyor-1099602788.html

Rus ordusu, Ukrayna için önemli bir lojistik merkezi olan Kupyansk’ta ilerleyişini sürdürüyor

Rus ordusu, Ukrayna için önemli bir lojistik merkezi olan Kupyansk’ta ilerleyişini sürdürüyor

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Batı Askeri Grubu’nun Ukrayna ordusu için önemli bir lojistik merkezi olan Kupyansk kentinin içinde başarılı bir şekilde ilerleyişini... 23.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-23T15:50+0300

2025-09-23T15:50+0300

2025-09-23T16:29+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

kupyansk

özel askeri harekat

ukrayna ordusu

kayıp

donbass

ukrayna silahlı kuvvetleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099602493_0:34:1139:674_1920x0_80_0_0_0676d836708693bafe3a647020690503.png

Rusya Savunma Bakanlığı, Batı Askeri Grubu’nun Ukrayna ordusu için önemli bir lojistik merkezi olan Kupyansk kentinin içinde başarıyla ilerlediği, kentteki 8 bin 667 binanın 5 bin 667’sinin şu ana kadar kontrol altına alındığı bilgisini verdi.Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaşmaya devam eden bakanlık, Ukrayna ordusundan büyük bir grubun kuzey ve batı tarafından kıskaca alındığına ve güney taraftan kuşatma çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekerek, 700 kişilik gruptan 250 kişinin halihazırda etkisiz hale getirildiğini vurguladı.Açıklamaya göre Ukrayna ordusu Kupyansk’ı savunurken sadece son bir ayda 1.800’den fazla asker, 36 tank ve zırhlı savaş aracı, iki çok namlulu roketatar sistemi ve 137 topçu sistemi kaybetti.Kupyansk'ın Ukrayna komutanlığı için Harkov Bölgesi’nin doğusunun kontrolünün kilit yerleşimi haline geldiğini ifade eden bakanlık, kentin betonarme yapılar ve mayın tarlaları ile fiilen bir ‘kaleye’ dönüştürüldüğünün altını çizdi.Açıklamada, "Kupyansk'ın kontrolü, İzyum ve Çuguev yönleri de dahil olmak üzere, Harkov Bölgesi'nin derinliklerine doğru taarruzun daha da geliştirilmesine olanak sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, Kupyansk'ın ele geçirilmesinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için Donbas'taki kilit savunma mevzileri olan Slavyansk ve Kramatorsk yerleşimlerinin üzerinde kontrol sağlanmasını hızlandıracağını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/rus-ordusu-operasyona-devam-ediyor-dnepropetrovsk-bolgesinde-bir-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1099525450.html

rusya

ukrayna

kupyansk

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kupyansk, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp, donbass, ukrayna silahlı kuvvetleri