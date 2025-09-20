https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/rus-ordusu-operasyona-devam-ediyor-dnepropetrovsk-bolgesinde-bir-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1099525450.html

Rus ordusu operasyona devam ediyor: Dnepropetrovsk Bölgesi’nde bir yerleşim daha ele geçirildi

Rus ordusu operasyona devam ediyor: Dnepropetrovsk Bölgesi’nde bir yerleşim daha ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Berezovoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 20.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass’ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordusu dün gece Ukrayna’nın Sapsan taktik sistemlerini geliştiren, çok amaçlı saldırı ve keşif insansız hava araçları (İHA), robotik savaş ekipmanları, İHA önleyicileri ve gezici mühimmatları üreten savunma sanayi işletmelerini hedef alarak büyük bir saldırı gerçekleştirdi.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içerisinde toplam 1.490 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun iki tank dahil olmak üzere 16 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan mühimmat deposu ile uzun menzilli İHA’ların fırlatıldığı yerleri, ayrıca 151 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma sistemleri ise Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 383 uçak tipi İHA önledi.

