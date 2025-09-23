https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/mevduat-faizlerinde-son-tablo-1-milyon-tlnin-getirisi-ne-kadar-1099589675.html

Mevduat faizlerinde son tablo: 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar?

Yılın ikinci yarısında mevduat faizlerinde ibre terse döndü. Merkez Bankası’nın temmuz ve eylül aylarında yaptığı faiz indirimleri, bankalardaki mevduat faizlerini doğrudan etkiledi. Temmuz öncesinde yüzde 53 seviyesine kadar çıkan oranlar, eylül itibarıyla en yüksek yüzde 48 seviyesine geriledi.Merkez Bankası temmuz ayında 300 baz puan, eylül ayında ise 250 baz puan indirime giderek politika faizini yüzde 46’dan yüzde 40,5’e düşürdü. Bu kararların ardından bankalarda kredi ve mevduat faizlerinde aşağı yönlü hareket gözlendi.Bankalarda oranlar revize edildi11 Eylül’deki karar öncesinde bankalarda en yüksek mevduat faizi yüzde 49 seviyesindeyken, ağırlıklı oranlar yüzde 43-49 aralığında değişiyordu. Son süreçte ise bankalar oranları 1-2 puan aşağı çekti.Yeni müşterilere yüksek faiz kampanyasıŞu anda bankalarda en yüksek mevduat faiz oranı yüzde 48 oldu. Ancak bankalar, yeni müşteri kazanımı için “hoş geldin faizi” kampanyaları uyguluyor. Bu kapsamda bankaya ilk kez müşteri olanlara yüksek oranlı faiz sunulurken, mevcut müşteriler daha düşük faiz oranlarından yararlanabiliyor.1 milyon TL'nin getirisi ne kadar?Üçüncü Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, Milliyet'e yaptığı açıklamada mevduat faizlerinin halen cazip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:“Mevduat faizleri aylık enflasyonla kıyaslandığında hala yüksek getiri sağlıyor. Aylık yüzde 3’ün üzerindeki getiriler, yıllık yaklaşık yüzde 36-40 arasında kazanç demek. Şu anda 1 milyon TL, yüzde 48 faizle mevduata yatırıldığında ayda yaklaşık 30 bin TL getiriyor.”Vade seçimine dikkatBaydar, yatırımcıların özellikle bileşik faizli mevduatları tercih etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Faizin üzerine faiz alınacağı için reel getiri daha da artar. Aralık ayında enflasyon yüzde 1 seviyelerine düşerse yatırımcıların daha uzun vadeli mevduata yönelmeleri mantıklı olabilir. 2026’da bu faiz oranlarının bulunma ihtimali düşük görünüyor” dedi.

