Gram altından yeni rekor geldi: İslam Memiş yeni tahminini açıkladı
07:10 23.09.2025 (güncellendi: 08:26 23.09.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturGram altın
Altın bu haftaya da rekor seviyede başladı. Gram altın 4 bin 983 lirayı aşarken, piyasa uzmanı İslam Memiş'ten yeni rekor tahmini geldi. Gram altın almak isteyenleri ise uyaran Memiş, 'Gram altın almak için bu hafta uygun bir zaman değil.' dedi.
Altın hem ons hem de gram bazında haftaya rekor kırarak başladı.
Gram altında rekor: 'Bu hafta altın almam'
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, haftalık değerlendirmesinde yatırımcılara "Altın almak için uygun zaman değil, ancak nakite ihtiyaç duyanlar için bozdurmak mantıklı olabilir" mesajını öne çıkardı.
Ons altın tarafında yine düşüş yönlü öngörüm devam ettiği için bu seviyelerden altın almam. Ve bu hafta altın almak benim nazarımda uygun değil.
Gram altın ne kadar? 5 bin liradan gram altın alınır mı?
Yurt içi piyasalarda gram TL şu an da 5.064 lira seviyesinde. Yukarda 5080 lira direnci var. Yine bu seviyelerden gram altın alabilir miyim? Sorusunun cevabı ben de kesinlikle hayır. Yine kar satışlarını ve ons altını beklemeye devam edelim. Gram altın almak için bu hafta uygun bir zaman değil.
İslam Memiş yanıtladı: Nakit ihtiyacı olanlar ne yapsın?
Bu haftanın özelinde veya önümüzdeki hafta ev aldım. Araba alacağım. Nakit paraya ihtiyacım var. Bu hafta bozdurmalı mıyım? Bu hafta nakite geçmeli miyim? Nakit ihtiyacını karşılayabilir miyim? Sorusunun cevabı evet. Peki benim nakite ihtiyacım yok. Kar satışı yapayım mı? Sorusunun cevabı hayır. Yine beklemeye devam edin. Ama nakite ihtiyacı olan da bence iyi değerlendirmeli.
Gram altın artacak mı?
Memiş’in tahminlerine göre, 2026’da ons altın 4.250 dolara, gram altın ise 6.350 TL’ye ulaşabilir.
Güncel Altın Satış Fiyatları:
Gram Altın: 4.983,67 TL
Çeyrek Altın: 8.369,00 TL
Yarım Altın: 16.748,00 TL
Tam Altın: 33.091,13 TL
Cumhuriyet Altını: 33.367,00 TL
