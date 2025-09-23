Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/gram-altindan-yeni-rekor-geldi-islam-memis-yeni-tahminini-acikladi-1099587551.html
Gram altından yeni rekor geldi: İslam Memiş yeni tahminini açıkladı
Gram altından yeni rekor geldi: İslam Memiş yeni tahminini açıkladı
Sputnik Türkiye
Altın bu haftaya da rekor seviyede başladı. Gram altın 4 bin 983 lirayı aşarken, piyasa uzmanı İslam Memiş'ten yeni rekor tahmini geldi. Gram altın almak... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T07:10+0300
2025-09-23T08:26+0300
ekonomi̇
gram altın
yarım gram altın
i̇slam memiş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099127603_0:74:1536:938_1920x0_80_0_0_6e3d1aa12ec7eaa734b56cf9db980d93.png
Altın hem ons hem de gram bazında haftaya rekor kırarak başladı. Gram altında rekor: 'Bu hafta altın almam'Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, haftalık değerlendirmesinde yatırımcılara "Altın almak için uygun zaman değil, ancak nakite ihtiyaç duyanlar için bozdurmak mantıklı olabilir" mesajını öne çıkardı.Gram altın ne kadar? 5 bin liradan gram altın alınır mı?İslam Memiş yanıtladı: Nakit ihtiyacı olanlar ne yapsın?Gram altın artacak mı?Memiş’in tahminlerine göre, 2026’da ons altın 4.250 dolara, gram altın ise 6.350 TL’ye ulaşabilir.Güncel Altın Satış Fiyatları:Gram Altın: 4.983,67 TLÇeyrek Altın: 8.369,00 TLYarım Altın: 16.748,00 TLTam Altın: 33.091,13 TLCumhuriyet Altını: 33.367,00 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/eylul-ayi-basindan-bu-yana-rekor-seviyelerde-gram-altin-bir-seviyeyi-daha-asti-1099404201.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099127603_99:0:1464:1024_1920x0_80_0_0_899dc595371db35866a24bf66a0a11cc.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gram altın, gram altın rekor, altın fiyatları, altın alınır mı, altın satılır mı
gram altın, gram altın rekor, altın fiyatları, altın alınır mı, altın satılır mı

Gram altından yeni rekor geldi: İslam Memiş yeni tahminini açıkladı

07:10 23.09.2025 (güncellendi: 08:26 23.09.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturGram altın
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Altın bu haftaya da rekor seviyede başladı. Gram altın 4 bin 983 lirayı aşarken, piyasa uzmanı İslam Memiş'ten yeni rekor tahmini geldi. Gram altın almak isteyenleri ise uyaran Memiş, 'Gram altın almak için bu hafta uygun bir zaman değil.' dedi.
Altın hem ons hem de gram bazında haftaya rekor kırarak başladı.

Gram altında rekor: 'Bu hafta altın almam'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, haftalık değerlendirmesinde yatırımcılara "Altın almak için uygun zaman değil, ancak nakite ihtiyaç duyanlar için bozdurmak mantıklı olabilir" mesajını öne çıkardı.
Ons altın tarafında yine düşüş yönlü öngörüm devam ettiği için bu seviyelerden altın almam. Ve bu hafta altın almak benim nazarımda uygun değil.

Gram altın ne kadar? 5 bin liradan gram altın alınır mı?

Yurt içi piyasalarda gram TL şu an da 5.064 lira seviyesinde. Yukarda 5080 lira direnci var. Yine bu seviyelerden gram altın alabilir miyim? Sorusunun cevabı ben de kesinlikle hayır. Yine kar satışlarını ve ons altını beklemeye devam edelim. Gram altın almak için bu hafta uygun bir zaman değil.

İslam Memiş yanıtladı: Nakit ihtiyacı olanlar ne yapsın?

Bu haftanın özelinde veya önümüzdeki hafta ev aldım. Araba alacağım. Nakit paraya ihtiyacım var. Bu hafta bozdurmalı mıyım? Bu hafta nakite geçmeli miyim? Nakit ihtiyacını karşılayabilir miyim? Sorusunun cevabı evet. Peki benim nakite ihtiyacım yok. Kar satışı yapayım mı? Sorusunun cevabı hayır. Yine beklemeye devam edin. Ama nakite ihtiyacı olan da bence iyi değerlendirmeli.

Gram altın artacak mı?

Memiş’in tahminlerine göre, 2026’da ons altın 4.250 dolara, gram altın ise 6.350 TL’ye ulaşabilir.
altın - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
EKONOMİ
Eylül ayı başından bu yana rekor seviyelerde: Gram altın bir seviyeyi daha aştı
16 Eylül, 15:12
Güncel Altın Satış Fiyatları:

Gram Altın: 4.983,67 TL

Çeyrek Altın: 8.369,00 TL

Yarım Altın: 16.748,00 TL

Tam Altın: 33.091,13 TL

Cumhuriyet Altını: 33.367,00 TL
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала