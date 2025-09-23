https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/gram-altindan-yeni-rekor-geldi-islam-memis-yeni-tahminini-acikladi-1099587551.html

Gram altından yeni rekor geldi: İslam Memiş yeni tahminini açıkladı

Altın bu haftaya da rekor seviyede başladı. Gram altın 4 bin 983 lirayı aşarken, piyasa uzmanı İslam Memiş'ten yeni rekor tahmini geldi. Gram altın almak... 23.09.2025, Sputnik Türkiye

Altın hem ons hem de gram bazında haftaya rekor kırarak başladı. Gram altında rekor: 'Bu hafta altın almam'Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, haftalık değerlendirmesinde yatırımcılara "Altın almak için uygun zaman değil, ancak nakite ihtiyaç duyanlar için bozdurmak mantıklı olabilir" mesajını öne çıkardı.Gram altın ne kadar? 5 bin liradan gram altın alınır mı?İslam Memiş yanıtladı: Nakit ihtiyacı olanlar ne yapsın?Gram altın artacak mı?Memiş’in tahminlerine göre, 2026’da ons altın 4.250 dolara, gram altın ise 6.350 TL’ye ulaşabilir.Güncel Altın Satış Fiyatları:Gram Altın: 4.983,67 TLÇeyrek Altın: 8.369,00 TLYarım Altın: 16.748,00 TLTam Altın: 33.091,13 TLCumhuriyet Altını: 33.367,00 TL

