Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda yeni dönem 1 Ekim'de başlıyor
Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda yeni dönem 1 Ekim'de başlıyor
Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurularda yeni bir dönem başlıyor. Avukatlar, 1 Ekim'den itibaren UYAP Avukat Portalı üzerinden Yüksek Mahkeme'ye bireysel... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda yeni bir uygulama hayata geçiyor.Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, "1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla bireysel başvuruların elektronik ortamda, UYAP Avukat Portalı üzerinden de yapılabilmesinin mümkün hale geldiği müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum." dedi.Yeni uygulama ne zaman başlıyor?AYM'nin hak arama yollarının etkinliğini artırmak amacıyla teknolojik dönüşüme de özel bir önem atfettiğini belirten Özkaya, şöyle devam etti:Söz konusu yenilikle bireysel başvurunun toplumsal işlevinin daha da güçlendireceğini dile getiren Özkaya, "Bu uygulama aynı zamanda yapay zeka uygulamasının mahkememiz işlerinde kullanılabilmesinin temelini de oluşturacaktır." ifadesine yer verdi.
Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda yeni dönem 1 Ekim'de başlıyor

14:17 23.09.2025
Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurularda yeni bir dönem başlıyor. Avukatlar, 1 Ekim'den itibaren UYAP Avukat Portalı üzerinden Yüksek Mahkeme'ye bireysel başvuru yapabilecek.
Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda yeni bir uygulama hayata geçiyor.
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, "1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla bireysel başvuruların elektronik ortamda, UYAP Avukat Portalı üzerinden de yapılabilmesinin mümkün hale geldiği müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum." dedi.

Yeni uygulama ne zaman başlıyor?

AYM'nin hak arama yollarının etkinliğini artırmak amacıyla teknolojik dönüşüme de özel bir önem atfettiğini belirten Özkaya, şöyle devam etti:
"Başlangıçta bireysel başvurular sadece fiziki ortamda yapılabilmekteydi. Ancak dijitalleşmenin çağdaş hukuk sistemleri açısından kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmesiyle birlikte mahkememiz de bu yönde kayda değer adımlar atmıştır ve atmaya da devam etmektedir. Bu çerçevede, 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla bireysel başvuruların elektronik ortamda, UYAP Avukat Portalı üzerinden de yapılabilmesinin mümkün hale geldiği müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık avukatlarımızın UYAP sistemi üzerinden başvuru yapabilmesi hayata geçirilmiş olacaktır. Böylelikle hem erişilebilirlik artmış olacak hem de başvuru süreçlerinin daha hızlı, etkin ve şeffaf şekilde yürütülmesinin önü açılacaktır."
Söz konusu yenilikle bireysel başvurunun toplumsal işlevinin daha da güçlendireceğini dile getiren Özkaya, "Bu uygulama aynı zamanda yapay zeka uygulamasının mahkememiz işlerinde kullanılabilmesinin temelini de oluşturacaktır." ifadesine yer verdi.
