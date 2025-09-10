https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/aym-bosanan-kadinlar-icin-300-gun-yasaginda-son-noktayi-koydu-yasak-kalkti-mi-1099261894.html

AYM, 'boşanan kadınlar için 300 gün evlenmeme yasağında' son noktayı koydu: Yasak kalktı mı?

Anayasa Mahkemesi, boşanan kadınların yeniden evlenmeleri için 300 gün yasağının kalkmasıyla ilgili başvuruyu reddetti. 10.09.2025, Sputnik Türkiye

Anayasa Mahkemesi, 'kadınların boşandıktan sonra yeniden evlenmek için 300 gün beklemesiyle' ilgili itirazı değerlendirdi. AYM, itirazı oy çokluğuyla reddetti. Bu kararla birlikte kadınların yeniden evlenmek için 300 gün bekleyecek. Aile Mahkemesi, 'Anayasa'ya aykırı demiştiİstanbul 8. Aile Mahkemesi, bir davada söz konusu düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtmişti. Türk Medeni Kanunu'nun 132. maddesine göre; kadın, boşanmanın ardından 300 gün beklemesi gerekirken erkeklerde böyle bir sürenin olmadığını belirterek iptal istemiyle dosyayı AYM'ye göndermişti. geçmeden evlenemiyor. Erkekler için ise böyle bir süre sınırı yok.Başvuruda, "bekleme süresinin yalnızca kadınlara özgü tutulmasının kadın-erkek eşitliğini zedelediği, özel hayat ve aile kurma hakkını gereksiz şekilde kısıtladığı" vurgulandı.AYM başvuruyu reddettiAYM Genel Kurulu, başvuruyu bugün ele aldı. Düzenlemenin iptali talebi oy çokluğu ile reddedildi.Medeni Kanunu'nun 132. maddesi neyi içeriyor?Türk Medeni Kanunu'nun 132. maddesi; boşanma veya eşin ölümü sonrası kadınların yeniden evlenebilmesi için 300 gün beklemesini öngörüyor.Mevcut düzenlemeye göre kadın, boşanmanın ardından 300 gün geçmeden evlenemiyor. Ancak doğumla sürenin sona ermesi, gebelik bulunmadığının sağlık raporuyla tespit edilmesi veya boşanan eşlerin yeniden evlenmek istemesi hallerinde bu süre mahkeme kararıyla kaldırılabiliyor. Hükmün amacı, soybağında karışıklığın önlenmesi olarak açıklanıyor.132. maddede şu ifadeler yer alıyor: "Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır."

