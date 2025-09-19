https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/zorunlu-egitim-suresine-yeni-model-lise-2-yila-dusebilir-1099515321.html

Zorunlu eğitim süresine yeni model: Lise 2 yıla düşebilir

Zorunlu eğitim süresine yeni model: Lise 2 yıla düşebilir

Sputnik Türkiye

Hükümet, meslek liselerinin cazibesini artırmak için zorunlu eğitim süresinde değişikliğe gidiyor. Yeni sistemle öğrencilerin daha kısa sürede iş hayatına... 19.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-19T19:06+0300

2025-09-19T19:06+0300

2025-09-19T19:06+0300

türki̇ye

okul

okul öncesi eğitim

eğitim

yüz yüze eğitim

uzaktan eğitim

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

karma eğitim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099013890_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5d1bdec00749cf4daa846853bb1216fe.jpg

Zorunlu eğitim sisteminde yeni model çalışmalarında üniversiteye yönelim, istihdam, genç nüfusun ihtiyaçları gibi başlıklar masaya yatırıldı.İlkokul ve ortaokul kademelerinde değişiklik yapılması öngörülmezken, lise için farklı formüller tartışılıyor. Habertürk’ün aktardığına göre, ortaokul sonrası 2 yıllık zorunlu lise eğitimi uygulanacak; akademik hayata devam etmek isteyen öğrenciler için 2 yıl ek eğitim verilecek. Alternatif olarak, 4 yıllık ortaokulun ardından 3 yıllık zorunlu lise ve üniversiteye gidecekler için 1 yıl fazladan eğitim de planlanıyor.Çalışma kapsamında sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, öğretmenler, akademisyenler ve eğitim odaklı kurumların görüşleri alındı. Taslak düzenlemenin Kabine Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması bekleniyor. Yeni modelin 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hayata geçirilmesi planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/milli-egitim-bakan-tekin-kayit-parasi-alani-bize-sikayet-edin-1099355377.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

okul, okul öncesi eğitim, eğitim, yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), karma eğitim