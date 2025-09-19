Zorunlu eğitim süresine yeni model: Lise 2 yıla düşebilir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/zorunlu-egitim-suresine-yeni-model-lise-2-yila-dusebilir-1099515321.html
19.09.2025
Zorunlu eğitim sisteminde yeni model çalışmalarında üniversiteye yönelim, istihdam, genç nüfusun ihtiyaçları gibi başlıklar masaya yatırıldı.İlkokul ve ortaokul kademelerinde değişiklik yapılması öngörülmezken, lise için farklı formüller tartışılıyor. Habertürk’ün aktardığına göre, ortaokul sonrası 2 yıllık zorunlu lise eğitimi uygulanacak; akademik hayata devam etmek isteyen öğrenciler için 2 yıl ek eğitim verilecek. Alternatif olarak, 4 yıllık ortaokulun ardından 3 yıllık zorunlu lise ve üniversiteye gidecekler için 1 yıl fazladan eğitim de planlanıyor.Çalışma kapsamında sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, öğretmenler, akademisyenler ve eğitim odaklı kurumların görüşleri alındı. Taslak düzenlemenin Kabine Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması bekleniyor. Yeni modelin 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hayata geçirilmesi planlanıyor.
Hükümet, meslek liselerinin cazibesini artırmak için zorunlu eğitim süresinde değişikliğe gidiyor. Yeni sistemle öğrencilerin daha kısa sürede iş hayatına atılması hedeflenirken, lise diplomasının öneminin artacağı belirtildi.
Zorunlu eğitim sisteminde yeni model çalışmalarında üniversiteye yönelim, istihdam, genç nüfusun ihtiyaçları gibi başlıklar masaya yatırıldı.
İlkokul ve ortaokul kademelerinde değişiklik yapılması öngörülmezken, lise için farklı formüller tartışılıyor. Habertürk’ün aktardığına göre, ortaokul sonrası 2 yıllık zorunlu lise eğitimi uygulanacak; akademik hayata devam etmek isteyen öğrenciler için 2 yıl ek eğitim verilecek. Alternatif olarak, 4 yıllık ortaokulun ardından 3 yıllık zorunlu lise ve üniversiteye gidecekler için 1 yıl fazladan eğitim de planlanıyor.
Çalışma kapsamında sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, öğretmenler, akademisyenler ve eğitim odaklı kurumların görüşleri alındı. Taslak düzenlemenin Kabine Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması bekleniyor. Yeni modelin 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hayata geçirilmesi planlanıyor.