Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/zorunlu-egitim-suresine-yeni-model-lise-2-yila-dusebilir-1099515321.html
Zorunlu eğitim süresine yeni model: Lise 2 yıla düşebilir
Zorunlu eğitim süresine yeni model: Lise 2 yıla düşebilir
Sputnik Türkiye
Hükümet, meslek liselerinin cazibesini artırmak için zorunlu eğitim süresinde değişikliğe gidiyor. Yeni sistemle öğrencilerin daha kısa sürede iş hayatına... 19.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-19T19:06+0300
2025-09-19T19:06+0300
türki̇ye
okul
okul öncesi eğitim
eğitim
yüz yüze eğitim
uzaktan eğitim
milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
karma eğitim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099013890_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5d1bdec00749cf4daa846853bb1216fe.jpg
Zorunlu eğitim sisteminde yeni model çalışmalarında üniversiteye yönelim, istihdam, genç nüfusun ihtiyaçları gibi başlıklar masaya yatırıldı.İlkokul ve ortaokul kademelerinde değişiklik yapılması öngörülmezken, lise için farklı formüller tartışılıyor. Habertürk’ün aktardığına göre, ortaokul sonrası 2 yıllık zorunlu lise eğitimi uygulanacak; akademik hayata devam etmek isteyen öğrenciler için 2 yıl ek eğitim verilecek. Alternatif olarak, 4 yıllık ortaokulun ardından 3 yıllık zorunlu lise ve üniversiteye gidecekler için 1 yıl fazladan eğitim de planlanıyor.Çalışma kapsamında sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, öğretmenler, akademisyenler ve eğitim odaklı kurumların görüşleri alındı. Taslak düzenlemenin Kabine Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması bekleniyor. Yeni modelin 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hayata geçirilmesi planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/milli-egitim-bakan-tekin-kayit-parasi-alani-bize-sikayet-edin-1099355377.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099013890_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_17cdf2f3582c6bd4284d256f927fa08b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
okul, okul öncesi eğitim, eğitim, yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), karma eğitim
okul, okul öncesi eğitim, eğitim, yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), karma eğitim

Zorunlu eğitim süresine yeni model: Lise 2 yıla düşebilir

19:06 19.09.2025
© AAİstanbul okul
İstanbul okul - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
© AA
Abone ol
Hükümet, meslek liselerinin cazibesini artırmak için zorunlu eğitim süresinde değişikliğe gidiyor. Yeni sistemle öğrencilerin daha kısa sürede iş hayatına atılması hedeflenirken, lise diplomasının öneminin artacağı belirtildi.
Zorunlu eğitim sisteminde yeni model çalışmalarında üniversiteye yönelim, istihdam, genç nüfusun ihtiyaçları gibi başlıklar masaya yatırıldı.
İlkokul ve ortaokul kademelerinde değişiklik yapılması öngörülmezken, lise için farklı formüller tartışılıyor. Habertürk’ün aktardığına göre, ortaokul sonrası 2 yıllık zorunlu lise eğitimi uygulanacak; akademik hayata devam etmek isteyen öğrenciler için 2 yıl ek eğitim verilecek. Alternatif olarak, 4 yıllık ortaokulun ardından 3 yıllık zorunlu lise ve üniversiteye gidecekler için 1 yıl fazladan eğitim de planlanıyor.
Çalışma kapsamında sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, öğretmenler, akademisyenler ve eğitim odaklı kurumların görüşleri alındı. Taslak düzenlemenin Kabine Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması bekleniyor. Yeni modelin 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hayata geçirilmesi planlanıyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2025
TÜRKİYE
Milli Eğitim Bakan Tekin: Kayıt parası alanı bize şikayet edin
14 Eylül, 15:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала