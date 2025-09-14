https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/milli-egitim-bakan-tekin-kayit-parasi-alani-bize-sikayet-edin-1099355377.html
Milli Eğitim Bakan Tekin: Kayıt parası alanı bize şikayet edin
Milli Eğitim Bakan Tekin: Kayıt parası alanı bize şikayet edin
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Tekin, okulların kayıt parası talep... 14.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-14T15:07+0300
2025-09-14T15:07+0300
2025-09-14T15:07+0300
türki̇ye
yusuf tekin
milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
okul
okul kayıt ücreti
okul kayıt parası
özel okul
e-okul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094928921_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c53afb6fa3361a9f94e47292e86b1887.jpg
Yeni eğitim-öğretim yılıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir televizyon kanalında konuştu.Bazı okullarda kayıt parası istendiği iddiaları hakkında konuşan Bakan Tekin, ''Okullarımızın bir banka hesabı yok, okul aile birliklerinin var. Kayıt için para istenmesi suç, Bakanlığa şikayet edin'' açıklamasında bulundu.Bakan Tekin, bazı velilerin sosyal statü kaygısıyla çok pahalı özel okulları tercih ettiğini belirterek, “Veli diyor ki ‘ben çocuğumu 1.5 milyon TL’ye okutan veliyle aynı statüde olmak istiyorum’. Saygı duyuyorum ama gönderdikten sonra da ‘1.5 milyon TL’ye okul mu olur?’ diye feveran etmenize gerek yok” dedi.Özel okul tercihinin tamamen velinin inisiyatifinde olduğunu vurgulayan Tekin, “Sevgili kardeşim, çocuğunu özel okula göndermek zorunda değilsin. Gönderiyorsan özel okullarımızın yüzde 90’ı 600 bin TL’nin altında. Yani makul kabul edilen rakamın altında. Onlardan seçebilirsin. Ama sözleşmeyi imzaladığında ücretle ilgili sorumluluk sana ait, bu benim ilgilendiğim bir konu değil” ifadelerini kullandı.Bakan Tekin ayrıca öğretmenlerin yer değiştirme taleplerine de değinerek, “30-35 yıl aynı okulda görev yapan öğretmenlerimiz var. Diğer arkadaşlarımız da bu okullarda görev yapmak istiyor” diyerek rotasyon sürecine işaret etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/bakan-tekin-testler-o-kadar-gundelik-hayattan-uzak-ki-ogrenciler-yabanci-dil-ogrenmekten-imtina-1098680401.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094928921_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ad0e1bba4005439250fce31d8b32a94.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yusuf tekin, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), okul, okul kayıt ücreti, okul kayıt parası, özel okul, e-okul
yusuf tekin, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), okul, okul kayıt ücreti, okul kayıt parası, özel okul, e-okul
Milli Eğitim Bakan Tekin: Kayıt parası alanı bize şikayet edin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Tekin, okulların kayıt parası talep etmesinin suç olduğunu vurgulayarak, böyle bir durumla karşılaşılması halinde velilerin bakanlığa şikayette bulunması gerektiğini söyledi.
Yeni eğitim-öğretim yılıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir televizyon kanalında konuştu.
Bazı okullarda kayıt parası istendiği iddiaları hakkında konuşan Bakan Tekin, ''Okullarımızın bir banka hesabı yok, okul aile birliklerinin var. Kayıt için para istenmesi suç, Bakanlığa şikayet edin'' açıklamasında bulundu.
Bakan Tekin, bazı velilerin sosyal statü kaygısıyla çok pahalı özel okulları tercih ettiğini belirterek, “Veli diyor ki ‘ben çocuğumu 1.5 milyon TL’ye okutan veliyle aynı statüde olmak istiyorum’. Saygı duyuyorum ama gönderdikten sonra da ‘1.5 milyon TL’ye okul mu olur?’ diye feveran etmenize gerek yok” dedi.
Özel okul tercihinin tamamen velinin inisiyatifinde olduğunu vurgulayan Tekin, “Sevgili kardeşim, çocuğunu özel okula göndermek zorunda değilsin. Gönderiyorsan özel okullarımızın yüzde 90’ı 600 bin TL’nin altında. Yani makul kabul edilen rakamın altında. Onlardan seçebilirsin. Ama sözleşmeyi imzaladığında ücretle ilgili sorumluluk sana ait, bu benim ilgilendiğim bir konu değil” ifadelerini kullandı.
Bakan Tekin ayrıca öğretmenlerin yer değiştirme taleplerine de değinerek, “30-35 yıl aynı okulda görev yapan öğretmenlerimiz var. Diğer arkadaşlarımız da bu okullarda görev yapmak istiyor” diyerek rotasyon sürecine işaret etti.