https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/emlak-katilim-tasarruf-finansal-sisteminin-detaylari-belli-oldu-kim-nasil-ev-araba-ve-is-yeri-1099298714.html

Bakan Kurum açıkladı: Emlak Katılım Tasarruf Finansal Sistemi'nin detayları belli oldu

Bakan Kurum açıkladı: Emlak Katılım Tasarruf Finansal Sistemi'nin detayları belli oldu

Sputnik Türkiye

Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi'nin detaylarını Bakan Murat Kurum paylaştı. Sistemin tamamen faizsiz ve devlet güvencesi altında olduğunu söyleyen... 11.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-11T17:32+0300

2025-09-11T17:32+0300

2025-09-11T17:38+0300

ekonomi̇

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

toki̇

emlak konut

murat kurum

taksit

banka

faiz

emlak katılım tasarruf finansman sistemi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087310669_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f04d2f072f0146799e3bad56a92ca31.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi"ni tanıttı. İstanbul’da ev sahibi olmak isteyen vatandaşların TOKİ ve Emlak Konut aracılığıyla faizsiz konut edinebileceğini söyleyen Bakan Kurum, 'Vatandaşımız Emlak Katılım şubelerine gidecek, faizsiz finansman modeliyle satın almak istediği ev, araç ve işyeri için aylık taksit miktarını kendisi belirleyecek' ifadelerini de kullandı.'Kesinlikle faiz yok, devlet güvencesi var'Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, " Yeni sistemle sadece ev değil, iş yeri ve araç sahibi olunabileceğini Kurum, "Bu sistemde kesinlikle faiz yok, devlet güvencesi var." dedi. "Aylık taksit miktarını vatandaş belirleyecek"Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:* Vatandaşımızın sadece işyeri değil araç sahibi olabileceği yeni bir finansman sistemini hizmete sunuyoruz. Bu sistemle bir ilki gerçekleştiriyoruz. Türkiye'deki ilk kez bir kamu bankası Emlak Katılım Bankası olarak tasarruf finansman sistemine giriyoruz.* Bu sistemde kesinlikle faiz yok, devlet güvencesi var. Bu sistemle katılımcılar Emlak Katılım Tasarruf Katılım Sistemi'yle bir araya gelecek. Herkes kendi bütçesine göre uygun taksitlerle tasarruf yapabilecek.* Vatandaşımız Emlak Katılım şubelerine gidecek, faizsiz finansman modeliyle satın almak istediği ev, araç ve işyeri için aylık taksit miktarını kendisi belirleyecek. Burada iki model sunacağız."Çekiliş sistemi olacak"* Birincisi çekiliş sistemi olacak. Noter huzurunda düzenli olarak yapılacak çekilişlerle sırası gelen katılımcılara finansman desteği sağlayacağız.* İkinci model ise müşteri bazlı tasarruf modelimizi uygulayacağız. Bu modelde teslimat tarihini çelişle değil kendi belirlediği tarihe göre ayarlayabilecek. İster peşinat ödeyerek, ister tutarı taksitler ödeyerek evini, arabasını, iş yerini alabilecek. Vatandaşımız evinde oturmanın, iş yerinde çalışmanın ve arabasına binmenin yanı sıra taksitlerini rahatlıkla ödeyebilecek.* Bu sistemle birlikte İstanbul’da ev alacak vatandaşlarımız TOKİ Güvencesi ile Emlak Konut Güvencesi ile evlerini faizsiz şekilde alabilme imkanına kavuşacaklar. Bu sistemin getireceğiz büyük kolaylıklar dışında şunu da ifade etmek istiyorum.Burada yenilikçi konut, iş yeri, araç edinme hamleleri ile vatandaşımızın mutluluğunu sağlamaktan başka gayemiz, milletimizin duasını almaktan başka hedefimiz yoktur.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/tokiden-81-ilde-099-faizli-kredi-ve-uygun-vade-secenekleri-konut-basvurulari-basladi-nasil-ve-1094161767.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emlak katılım tasarruf finansman sistemi nedir, emlak katılımdan nasıl ev alınacak, emlak katılım tasarruf mevduatı nedir, emlak katılım tasarruf mevduat sistemine kimler katılabilir, emlak katılım tasarruf mevduat sistemi nasıl işleyecek, emlak katılım tasarruf mevduat sisteminde faiz,