Bakan Kurum açıkladı: Emlak Katılım Tasarruf Finansal Sistemi'nin detayları belli oldu
Bakan Kurum açıkladı: Emlak Katılım Tasarruf Finansal Sistemi'nin detayları belli oldu
Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi'nin detaylarını Bakan Murat Kurum paylaştı. Sistemin tamamen faizsiz ve devlet güvencesi altında olduğunu söyleyen... 11.09.2025
Bakan Kurum açıkladı: Emlak Katılım Tasarruf Finansal Sistemi'nin detayları belli oldu
17:32 11.09.2025 (güncellendi: 17:38 11.09.2025)
Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi'nin detaylarını Bakan Murat Kurum paylaştı. Sistemin tamamen faizsiz ve devlet güvencesi altında olduğunu söyleyen Bakan Kurum, aylık taksit miktarının da vatandaş tarafından belirleneceğini anlattı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi"ni tanıttı. İstanbul’da ev sahibi olmak isteyen vatandaşların TOKİ ve Emlak Konut aracılığıyla faizsiz konut edinebileceğini söyleyen Bakan Kurum, 'Vatandaşımız Emlak Katılım şubelerine gidecek, faizsiz finansman modeliyle satın almak istediği ev, araç ve işyeri için aylık taksit miktarını kendisi belirleyecek' ifadelerini de kullandı.
'Kesinlikle faiz yok, devlet güvencesi var'
Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, " Yeni sistemle sadece ev değil, iş yeri ve araç sahibi olunabileceğini Kurum, "Bu sistemde kesinlikle faiz yok, devlet güvencesi var." dedi.
"Aylık taksit miktarını vatandaş belirleyecek"
Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:
* Vatandaşımızın sadece işyeri değil araç sahibi olabileceği yeni bir finansman sistemini hizmete sunuyoruz. Bu sistemle bir ilki gerçekleştiriyoruz. Türkiye'deki ilk kez bir kamu bankası Emlak Katılım Bankası olarak tasarruf finansman sistemine giriyoruz.
* Bu sistemde kesinlikle faiz yok, devlet güvencesi var. Bu sistemle katılımcılar Emlak Katılım Tasarruf Katılım Sistemi'yle bir araya gelecek. Herkes kendi bütçesine göre uygun taksitlerle tasarruf yapabilecek.
* Vatandaşımız Emlak Katılım şubelerine gidecek, faizsiz finansman modeliyle satın almak istediği ev, araç ve işyeri için aylık taksit miktarını kendisi belirleyecek. Burada iki model sunacağız.
* Birincisi çekiliş sistemi olacak. Noter huzurunda düzenli olarak yapılacak çekilişlerle sırası gelen katılımcılara finansman desteği sağlayacağız.
* İkinci model ise müşteri bazlı tasarruf modelimizi uygulayacağız. Bu modelde teslimat tarihini çelişle değil kendi belirlediği tarihe göre ayarlayabilecek. İster peşinat ödeyerek, ister tutarı taksitler ödeyerek evini, arabasını, iş yerini alabilecek. Vatandaşımız evinde oturmanın, iş yerinde çalışmanın ve arabasına binmenin yanı sıra taksitlerini rahatlıkla ödeyebilecek.
* Bu sistemle birlikte İstanbul’da ev alacak vatandaşlarımız TOKİ Güvencesi ile Emlak Konut Güvencesi ile evlerini faizsiz şekilde alabilme imkanına kavuşacaklar. Bu sistemin getireceğiz büyük kolaylıklar dışında şunu da ifade etmek istiyorum.Burada yenilikçi konut, iş yeri, araç edinme hamleleri ile vatandaşımızın mutluluğunu sağlamaktan başka gayemiz, milletimizin duasını almaktan başka hedefimiz yoktur.