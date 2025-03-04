https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/tokiden-81-ilde-099-faizli-kredi-ve-uygun-vade-secenekleri-konut-basvurulari-basladi-nasil-ve-1094161767.html

TOKİ'den 81 ilde 0.99 faizli kredi ve uygun vade seçenekleri konut başvuruları başladı: Nasıl ve kimler başvurabilir?

TOKİ'den 81 ilde 0.99 faizli kredi ve uygun vade seçenekleri konut başvuruları başladı: Nasıl ve kimler başvurabilir?

Sputnik Türkiye

TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi için başvurular başlıyor! Peşinatsız, düşük faizli ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle ev sahibi olma fırsatı sunulacak. e-Devlet başvuru ekranı, ödeme planı ve başvuru şartları açıklandı.

2025-03-04T08:04+0300

2025-03-04T08:04+0300

2025-03-04T08:04+0300

murat kurum

türkiye cumhuriyeti

toki̇

emlak konut

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

ekonomi̇

konut

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 250 Bin Sosyal Konut Projesi için ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen proje kapsamında, başvuruların e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor. Resmi başvuru tarihi ve detaylar, Bakanlık tarafından kısa süre içinde açıklanacak.Ödeme seçenekleri: Peşinatsız konut sahibi olma fırsatıBakanlık ve Emlak Konut tarafından açıklanan yeni ödeme planları kapsamında, vatandaşlara 3 farklı ödeme modeli sunulacak:TOKİ konutları hangi şehirlerde yapılacak?81 ili kapsayacak proje ile yerel ve yatay mimariye uygun, çevre dostu konutlar inşa edilecek. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli ve yenilenebilir enerji sistemleri kullanılarak yapılacak evler, dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla sunulacak.Proje kapsamında 4500 konut satışa çıkarılacak.Bakan Kurum: Peşinatsız ve düşük faizli konutlar sunuyoruzBakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada TOKİ projeleriyle dar gelirli vatandaşlara uygun ödeme seçenekleri sunduklarını belirtti. Kurum, şu ifadeleri kullandı:📢 "Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da farklı gelir gruplarına yönelik düşük peşinatlı veya peşinatsız, kazançlı yatırım imkanları sağlıyoruz."Bakanlık, proje detaylarının bu hafta içinde Emlak Konut tarafından açıklanacağını duyurdu.0.99 faizli kredi ve uygun vade seçenekleriTürkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinden Emlak Konut, orta gelir grubuna yönelik kazançlı yatırım kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında:✅ 0.99 faiz oranı ile 60 ay vade✅ İlk yıl taksit ödemesi Emlak Konut tarafından karşılanacak✅ 120 ay vadeli esnek ödeme planlarıİhale süreci tamamlandı, konutlar teslime hazırlanıyorTOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ihale süreci tamamlandı ve konut teslim süreçleri hızlandırıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan bu kampanya kapsamında:🏡 Şu ana kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa edildi🏡 312 bin sosyal konutun inşası devam ediyor🏡 İlk Evim Projesi kapsamında 88 bin 743 konut ihale edildiYetkililer, ihale tarihleri ve başvurularla ilgili tüm detayların kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu.Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacakTOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 250 bin konut başvurusu e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru şartları arasında:✅ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak✅ 18 yaşını doldurmuş olmak✅ Daha önce TOKİ’den konut sahibi olmamış olmakgibi kriterler yer alıyor. Başvuru ekranının önümüzdeki günlerde aktif edilmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/konut-kredisi-faizleri-dusuyor-1-ve-2-milyon-tlnin-aylik-taksidi-ve--toplam-geri-odemesi-belli-oldu-1094148085.html

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