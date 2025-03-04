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TOKİ'den 81 ilde 0.99 faizli kredi ve uygun vade seçenekleri konut başvuruları başladı: Nasıl ve kimler başvurabilir?
TOKİ'den 81 ilde 0.99 faizli kredi ve uygun vade seçenekleri konut başvuruları başladı: Nasıl ve kimler başvurabilir?
Sputnik Türkiye
TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi için başvurular başlıyor! Peşinatsız, düşük faizli ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle ev sahibi olma fırsatı sunulacak. e-Devlet başvuru ekranı, ödeme planı ve başvuru şartları açıklandı.
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murat kurum
türkiye cumhuriyeti
toki̇
emlak konut
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
ekonomi̇
konut
toplu konut
konut satışı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 250 Bin Sosyal Konut Projesi için ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen proje kapsamında, başvuruların e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor. Resmi başvuru tarihi ve detaylar, Bakanlık tarafından kısa süre içinde açıklanacak.Ödeme seçenekleri: Peşinatsız konut sahibi olma fırsatıBakanlık ve Emlak Konut tarafından açıklanan yeni ödeme planları kapsamında, vatandaşlara 3 farklı ödeme modeli sunulacak:TOKİ konutları hangi şehirlerde yapılacak?81 ili kapsayacak proje ile yerel ve yatay mimariye uygun, çevre dostu konutlar inşa edilecek. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli ve yenilenebilir enerji sistemleri kullanılarak yapılacak evler, dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla sunulacak.Proje kapsamında 4500 konut satışa çıkarılacak.Bakan Kurum: Peşinatsız ve düşük faizli konutlar sunuyoruzBakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada TOKİ projeleriyle dar gelirli vatandaşlara uygun ödeme seçenekleri sunduklarını belirtti. Kurum, şu ifadeleri kullandı:📢 "Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da farklı gelir gruplarına yönelik düşük peşinatlı veya peşinatsız, kazançlı yatırım imkanları sağlıyoruz."Bakanlık, proje detaylarının bu hafta içinde Emlak Konut tarafından açıklanacağını duyurdu.0.99 faizli kredi ve uygun vade seçenekleriTürkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinden Emlak Konut, orta gelir grubuna yönelik kazançlı yatırım kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında:✅ 0.99 faiz oranı ile 60 ay vade✅ İlk yıl taksit ödemesi Emlak Konut tarafından karşılanacak✅ 120 ay vadeli esnek ödeme planlarıİhale süreci tamamlandı, konutlar teslime hazırlanıyorTOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ihale süreci tamamlandı ve konut teslim süreçleri hızlandırıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan bu kampanya kapsamında:🏡 Şu ana kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa edildi🏡 312 bin sosyal konutun inşası devam ediyor🏡 İlk Evim Projesi kapsamında 88 bin 743 konut ihale edildiYetkililer, ihale tarihleri ve başvurularla ilgili tüm detayların kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu.Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacakTOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 250 bin konut başvurusu e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru şartları arasında:✅ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak✅ 18 yaşını doldurmuş olmak✅ Daha önce TOKİ’den konut sahibi olmamış olmakgibi kriterler yer alıyor. Başvuru ekranının önümüzdeki günlerde aktif edilmesi bekleniyor.
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toki 250 bin konut başvurusu, toki başvuru şartları 2025, toki e-devlet başvuru ekranı, toki sosyal konut projesi, toki başvuruları ne zaman başlayacak, peşinatsız konut fırsatı, toki ödeme planı, 0.99 faizli kredi toki, toki düşük faizli konut, toki başvuru ekranı açıldı mı, toki konut fiyatları 2025, toki peşinatsız ev sahibi olma, toki emlak konut kampanyası, toki 81 ilde konut, toki 2025 ödeme planı, toki 120 ay vade, toki kazançlı yatırım kampanyası, toki uygun fiyatlı konut, toki başvurusu nasıl yapılır
toki 250 bin konut başvurusu, toki başvuru şartları 2025, toki e-devlet başvuru ekranı, toki sosyal konut projesi, toki başvuruları ne zaman başlayacak, peşinatsız konut fırsatı, toki ödeme planı, 0.99 faizli kredi toki, toki düşük faizli konut, toki başvuru ekranı açıldı mı, toki konut fiyatları 2025, toki peşinatsız ev sahibi olma, toki emlak konut kampanyası, toki 81 ilde konut, toki 2025 ödeme planı, toki 120 ay vade, toki kazançlı yatırım kampanyası, toki uygun fiyatlı konut, toki başvurusu nasıl yapılır

TOKİ'den 81 ilde 0.99 faizli kredi ve uygun vade seçenekleri konut başvuruları başladı: Nasıl ve kimler başvurabilir?

08:04 04.03.2025
© AATOKİ
TOKİ - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
© AA
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TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ihale süreci tamamlandı ve başvurular için geri sayım başladı. Peşinatsız ödeme, düşük faiz ve azalan taksit seçenekleriyle vatandaşlara ev sahibi olma fırsatı sunulacak. İşte e-Devlet başvuru ekranı, ödeme planı ve başvuru şartları hakkında detaylar!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 250 Bin Sosyal Konut Projesi için ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen proje kapsamında, başvuruların e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor. Resmi başvuru tarihi ve detaylar, Bakanlık tarafından kısa süre içinde açıklanacak.

Ödeme seçenekleri: Peşinatsız konut sahibi olma fırsatı

Bakanlık ve Emlak Konut tarafından açıklanan yeni ödeme planları kapsamında, vatandaşlara 3 farklı ödeme modeli sunulacak:
1.
Peşinatsız Azalan Taksit Modeli:Peşinat ödemeden ev sahibi olma imkanı
0.99 faiz oranıyla 60 ay vade
Her ay taksit miktarı azalan ödeme planı
2.
İlk Yıl Ödemesiz Model:İlk yıl taksitleri Emlak Konut tarafından ödenecek
1.29 faiz oranı ile 60 ay vadeli ödeme planı
3.
Leasing Destekli Model:120 aya kadar esnek ödeme seçeneği
Emlak Katılım Bankası finansman desteği
Peşinatsız ya da tercihe göre belirlenen peşinatla ev sahibi olma imkanı

TOKİ konutları hangi şehirlerde yapılacak?

81 ili kapsayacak proje ile yerel ve yatay mimariye uygun, çevre dostu konutlar inşa edilecek. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli ve yenilenebilir enerji sistemleri kullanılarak yapılacak evler, dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla sunulacak.
Proje kapsamında 4500 konut satışa çıkarılacak.

Bakan Kurum: Peşinatsız ve düşük faizli konutlar sunuyoruz

Bakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada TOKİ projeleriyle dar gelirli vatandaşlara uygun ödeme seçenekleri sunduklarını belirtti. Kurum, şu ifadeleri kullandı:
📢 "Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da farklı gelir gruplarına yönelik düşük peşinatlı veya peşinatsız, kazançlı yatırım imkanları sağlıyoruz."
Bakanlık, proje detaylarının bu hafta içinde Emlak Konut tarafından açıklanacağını duyurdu.

0.99 faizli kredi ve uygun vade seçenekleri

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinden Emlak Konut, orta gelir grubuna yönelik kazançlı yatırım kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında:
0.99 faiz oranı ile 60 ay vade
İlk yıl taksit ödemesi Emlak Konut tarafından karşılanacak
120 ay vadeli esnek ödeme planları

İhale süreci tamamlandı, konutlar teslime hazırlanıyor

TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ihale süreci tamamlandı ve konut teslim süreçleri hızlandırıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan bu kampanya kapsamında:
🏡 Şu ana kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa edildi
🏡 312 bin sosyal konutun inşası devam ediyor
🏡 İlk Evim Projesi kapsamında 88 bin 743 konut ihale edildi
Yetkililer, ihale tarihleri ve başvurularla ilgili tüm detayların kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 250 bin konut başvurusu e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru şartları arasında:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
Daha önce TOKİ’den konut sahibi olmamış olmak
gibi kriterler yer alıyor. Başvuru ekranının önümüzdeki günlerde aktif edilmesi bekleniyor.
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