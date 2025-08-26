https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/bakan-yerlikaya-duyurdu-cocuklari-taciz-ettigini-itiraf-eden-sahis-yakalandi-1098828772.html

Bakan Yerlikaya duyurdu: Çocukları taciz ettiğini itiraf eden şahıs yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: Çocukları taciz ettiğini itiraf eden şahıs yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından dine hakaret eden ve çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden Y.T.N.’nin Ankara’da yakalandığını... 26.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-26T00:55+0300

2025-08-26T00:55+0300

2025-08-26T00:55+0300

türki̇ye

türkiye

ali yerlikaya

hapis

hapis cezası

hapis istemi

hapishane

taciz

cinsel taciz

kadına yönelik taciz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1a/1098828595_0:178:352:376_1920x0_80_0_0_5d8689c3eadf163d85dd039d08c86a42.jpg

Sosyal medya üzerinden dini değerlere hakaret eden ve çocukları taciz ettiğini itiraf eden şahıs yakalandı.Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın başlattığı inceleme sonucu şüpheli Y.T.N. tespit edilerek adalete teslim edildi. Yerlikaya, toplumun huzur ve güvenliğini tehdit edenlere karşı mücadelelerinin süreceğini vurguladı.Bakan Yerlikaya paylaşımında ''Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır. Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede şahsın Y.T.N. olduğu tespit edilmiş ve Ankara’da yakalanmıştır. Toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceğiz'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/yerlikaya-duyurdu-orman-yanginlarina-iliskin-3-tutuklama-1098174478.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, ali yerlikaya, hapis, hapis cezası, hapis istemi, hapishane, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, sözlü taciz, çocuklara cinsel taciz, çocuklara taciz, kuran, kuran-ı kerim