Bakan Yerlikaya duyurdu: Çocukları taciz ettiğini itiraf eden şahıs yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından dine hakaret eden ve çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden Y.T.N.’nin Ankara’da yakalandığını... 26.08.2025, Sputnik Türkiye
Sosyal medya üzerinden dini değerlere hakaret eden ve çocukları taciz ettiğini itiraf eden şahıs yakalandı.Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın başlattığı inceleme sonucu şüpheli Y.T.N. tespit edilerek adalete teslim edildi. Yerlikaya, toplumun huzur ve güvenliğini tehdit edenlere karşı mücadelelerinin süreceğini vurguladı.Bakan Yerlikaya paylaşımında ''Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır. Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede şahsın Y.T.N. olduğu tespit edilmiş ve Ankara’da yakalanmıştır. Toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceğiz'' dedi.
Sosyal medya üzerinden dini değerlere hakaret eden ve çocukları taciz ettiğini itiraf eden şahıs yakalandı.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın başlattığı inceleme sonucu şüpheli Y.T.N. tespit edilerek adalete teslim edildi. Yerlikaya, toplumun huzur ve güvenliğini tehdit edenlere karşı mücadelelerinin süreceğini vurguladı.
Bakan Yerlikaya paylaşımında ''Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır. Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede şahsın Y.T.N. olduğu tespit edilmiş ve Ankara’da yakalanmıştır. Toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceğiz'' dedi.