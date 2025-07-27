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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/yerlikaya-duyurdu-orman-yanginlarina-iliskin-3-tutuklama-1098174478.html
Ali Yerlikaya duyurdu: Orman yangınlarına ilişkin 3 tutuklama
Ali Yerlikaya duyurdu: Orman yangınlarına ilişkin 3 tutuklama
Sputnik Türkiye
22-27 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen orman yangınlarına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 7 kişi gözaltına alındı. Yangınların çoğunun ihmalkâr... 27.07.2025, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 7 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 3’ünün tutuklandığını ve 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.Yangınların çoğunun dikkatsizce yakılan ateş nedeniyle çıktığı belirtildi. Detaylara göre:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/bulgaristandaki-orman-yangini-turkiye-sinirina-yaklasti-15-bin-dekar-kul-oldu-1098173499.html
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ali yerlikaya, türkiye, orman yangını
ali yerlikaya, türkiye, orman yangını

Ali Yerlikaya duyurdu: Orman yangınlarına ilişkin 3 tutuklama

19:07 27.07.2025 (güncellendi: 19:11 27.07.2025)
© Ömer ÜrerOrman yangınlarıyla ilgili 3 kişi tutuklandı:
Orman yangınlarıyla ilgili 3 kişi tutuklandı: - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2025
© Ömer Ürer
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22-27 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen orman yangınlarına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 7 kişi gözaltına alındı. Yangınların çoğunun ihmalkâr davranışlardan kaynaklandığı, 3 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 7 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 3’ünün tutuklandığını ve 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.
Yangınların çoğunun dikkatsizce yakılan ateş nedeniyle çıktığı belirtildi. Detaylara göre:
Sakarya Hendek’te tarla temizliği sırasında yakılan ateşin ormana sıçraması sonucu çıkan yangın nedeniyle M.Ç. ve N.O. hakkında adli kontrol kararı verildi.
Sakarya Akyazı’da eski bir yatağı yakmaya çalışan A.B.’nin sebep olduğu yangın sonrası A.B. tutuklandı.
Karabük Ovacık’ta yangının başladığı alanda bulunan B.K. hakkında da adli kontrol kararı verildi.
Balıkesir Savaştepe’de ise bir işletmede temizlik için yakılan ateşin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen yangında N.A., H.S. ve M.S. gözaltına alındı; iki kişi tutuklanırken biri adli kontrolle serbest bırakıldı.
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