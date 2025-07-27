Ali Yerlikaya duyurdu: Orman yangınlarına ilişkin 3 tutuklama

eski bir yatağı yakmaya çalışan A.B.’nin sebep olduğu yangın sonrası A.B. tutuklandı.

ise bir işletmede temizlik için yakılan ateşin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen yangında N.A., H.S. ve M.S. gözaltına alındı; iki kişi tutuklanırken biri adli kontrolle serbest bırakıldı.