ABD gümrük vergileri, AB'yi eritiyor: Dev spor markası Puma satış masasında, 1 yılda yüzde 50 değer kaybetti

ABD gümrük vergileri, AB'yi eritiyor: Dev spor markası Puma satış masasında, 1 yılda yüzde 50 değer kaybetti

Dünyaca ünlü spor markası Puma, son 1 yılda yüzde 50 değer kaybı yaşadı. Pinault Ailesi, markanın satışı için Çinli spor devleri ve Orta Doğu fonlarıyla görüşüyor. İşte Puma’nın sponsorlukları ve piyasa değeriyle ilgili detaylar…

Dünyanın önde gelen spor markalarından Puma, son bir yılda yaşadığı sert düşüşle gündemde. Şirketin hisseleri, spor ve egzersiz ekipmanlarına olan talepteki zayıflık ve ABD gümrük vergilerine dair endişeler nedeniyle yüzde 50 değer kaybetti. Piyasa değeri 2,6 milyar Euro’ya gerileyen marka için satış seçeneği masada.Pinault ailesi çözüm arıyorPuma’nın yüzde 29’luk hissesine sahip olan ve aynı zamanda Kering SA’nın kontrolünü elinde bulunduran Pinault Ailesi, danışmanlar aracılığıyla yeni yollar arıyor. Aile, potansiyel alıcılarla temaslarını Artémis şirketi üzerinden yürütüyor.Çinli devlerle görüşmelerKaynaklara göre aile, Çin merkezli Anta Sports Products Ltd. ve Li Ning Co. ile ilgiyi ölçmek için görüşmelere başladı. Ayrıca ABD’deki spor giyim firmaları ve Orta Doğu’daki bazı egemen varlık fonları da seçenekler arasında yer alıyor. Görüşmeler gizli yürütüldüğü için şirket isimleri kamuoyuna açıklanmadı.Neden değer kaybetti?Puma hisseleri, spor giyim ve ekipmanlarına olan küresel talebin düşmesi ile birlikte ABD’deki gümrük vergilerinin etkisi nedeniyle son 1 yılda yüzde 50 eridi. Şirketin piyasa değeri 2,6 milyar euroya (yaklaşık 3 milyar dolar) kadar geriledi.Dev kulüplerin sponsoru1948 yılında kurulan Puma, geçtiğimiz yıl 8,8 milyar Euro satış ve 281,6 milyon Euro net gelir elde etti. Şirket, dünya genelinde yaklaşık 22 bin çalışan istihdam ediyor. Marka; Manchester City, Portekiz Milli Takımı ve Danimarka Erkek Hentbol Takımı gibi kulüplerin sponsoru olmasıyla da biliniyor.

