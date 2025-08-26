https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/abd-gumruk-vergileri-abyi-eritiyor-dev-spor-markasi-puma-satis-masasinda-1-yilda-yuzde-50-deger-1098835134.html
ABD gümrük vergileri, AB'yi eritiyor: Dev spor markası Puma satış masasında, 1 yılda yüzde 50 değer kaybetti
10:44 26.08.2025 (güncellendi: 10:45 26.08.2025)
Alman spor devi Puma, son 12 ayda piyasa değerinin yüzde 50’sini kaybetti. Milyarder Pinault Ailesi, markanın geleceği için satış dahil farklı seçenekleri değerlendiriyor. Çinli spor giyim devleri Anta Sports ve Li Ning ile görüşmeler yürütülürken, Orta Doğu fonları da olası alıcılar arasında.
Dünyanın önde gelen spor markalarından Puma, son bir yılda yaşadığı sert düşüşle gündemde. Şirketin hisseleri, spor ve egzersiz ekipmanlarına olan talepteki zayıflık ve ABD gümrük vergilerine dair endişeler nedeniyle yüzde 50 değer kaybetti. Piyasa değeri 2,6 milyar Euro’ya gerileyen marka için satış seçeneği masada.
Pinault ailesi çözüm arıyor
Puma’nın yüzde 29’luk hissesine sahip olan ve aynı zamanda Kering SA’nın kontrolünü elinde bulunduran Pinault Ailesi, danışmanlar aracılığıyla yeni yollar arıyor. Aile, potansiyel alıcılarla temaslarını Artémis şirketi üzerinden yürütüyor.
Çinli devlerle görüşmeler
Kaynaklara göre aile, Çin merkezli Anta Sports Products Ltd. ve Li Ning Co. ile ilgiyi ölçmek için görüşmelere başladı. Ayrıca ABD’deki spor giyim firmaları ve Orta Doğu’daki bazı egemen varlık fonları da seçenekler arasında yer alıyor. Görüşmeler gizli yürütüldüğü için şirket isimleri kamuoyuna açıklanmadı.
Puma hisseleri, spor giyim ve ekipmanlarına olan küresel talebin düşmesi ile birlikte ABD’deki gümrük vergilerinin etkisi nedeniyle son 1 yılda yüzde 50 eridi. Şirketin piyasa değeri 2,6 milyar euroya (yaklaşık 3 milyar dolar) kadar geriledi.
1948 yılında kurulan Puma, geçtiğimiz yıl 8,8 milyar Euro satış ve 281,6 milyon Euro net gelir elde etti. Şirket, dünya genelinde yaklaşık 22 bin çalışan istihdam ediyor. Marka; Manchester City, Portekiz Milli Takımı ve Danimarka Erkek Hentbol Takımı gibi kulüplerin sponsoru olmasıyla da biliniyor.