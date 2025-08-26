https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/kacak-degerli-tas-ticaretine-operasyon-piyasa-degeri-445-milyon-750-bin-lira-degerinde-1098834391.html

Kaçak değerli taş ticaretine operasyon: Piyasa değeri 445 milyon 750 bin lira değerinde

Kaçak değerli taş ticaretine operasyon: Piyasa değeri 445 milyon 750 bin lira değerinde

Sputnik Türkiye

İstanbul’da kaçak pırlanta ve değerli taş ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. 41 adrese eş zamanlı baskında, 445 milyon 750... 26.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-26T10:33+0300

2025-08-26T10:33+0300

2025-08-26T10:33+0300

türki̇ye

taş

operasyon

cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1a/1098834547_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6549f44be73d02c6d4a133d86a5e48aa.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçti.Türkiye’ye kaçak yollarla pırlanta, zümrüt, yakut ve ziynet eşyaları getiren 41 şüpheliye yönelik teknik ve fiziki takip yapıldı.Eş zamanlı baskınŞüphelilerin yakalanması için 41 adres, 21 iş yeri ve 30 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak sokulan 445 milyon 750 bin lira değerinde 155 kilo 602 gram pırlanta, kuvars, zümrüt, yakut gibi değerli taşlar ile 945 ziynet eşyası ele geçirildi.35 şüpheli gözaltına alındıAçıklamaya göre, 41 şüpheliden 35’i gözaltına alındı. Operasyonda Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen vergi müfettişleri de hazır bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/en-yuksek-mevduat-faizi-veren-bankalar-belli-oldu-750-bin-ve-1-milyon-tlnin-getirisi-ne-kadar-1098833279.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

taş, operasyon, cumhuriyet başsavcılığı