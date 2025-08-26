https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/kacak-degerli-tas-ticaretine-operasyon-piyasa-degeri-445-milyon-750-bin-lira-degerinde-1098834391.html
Kaçak değerli taş ticaretine operasyon: Piyasa değeri 445 milyon 750 bin lira değerinde
Kaçak değerli taş ticaretine operasyon: Piyasa değeri 445 milyon 750 bin lira değerinde
26.08.2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçti.Türkiye’ye kaçak yollarla pırlanta, zümrüt, yakut ve ziynet eşyaları getiren 41 şüpheliye yönelik teknik ve fiziki takip yapıldı.Eş zamanlı baskınŞüphelilerin yakalanması için 41 adres, 21 iş yeri ve 30 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak sokulan 445 milyon 750 bin lira değerinde 155 kilo 602 gram pırlanta, kuvars, zümrüt, yakut gibi değerli taşlar ile 945 ziynet eşyası ele geçirildi.35 şüpheli gözaltına alındıAçıklamaya göre, 41 şüpheliden 35’i gözaltına alındı. Operasyonda Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen vergi müfettişleri de hazır bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçti.
Türkiye’ye kaçak yollarla pırlanta, zümrüt, yakut ve ziynet eşyaları getiren 41 şüpheliye yönelik teknik ve fiziki takip yapıldı.
Şüphelilerin yakalanması için 41 adres, 21 iş yeri ve 30 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak sokulan 445 milyon 750 bin lira değerinde 155 kilo 602 gram pırlanta, kuvars, zümrüt, yakut gibi değerli taşlar ile 945 ziynet eşyası ele geçirildi.
35 şüpheli gözaltına alındı
Açıklamaya göre, 41 şüpheliden 35’i gözaltına alındı. Operasyonda Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen vergi müfettişleri de hazır bulundu.