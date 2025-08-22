Türkiye
PFDK, Amedspor'a ceza yağdırdı: Birinci Lig ekibi toplam 24 maç cezalı
PFDK, Amedspor'a ceza yağdırdı: Birinci Lig ekibi toplam 24 maç cezalı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 1. Lig'de oynanan olaylı Amedspor–Erzurumspor karşılaşmasının cezalarını açıkladı...
PFDK, olaylı Amedspor–Erzurumspor maçının ardından toplamda 24 maç men ve yüksek para cezaları açıkladı.Karara göre, Amedspor’a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama ve 220 bin lira para cezası, ayrıca çirkin tezahürat sebebiyle kısmi tribün kapatma cezası verildi.Futbolcu Veysel Sapan, rakip takım oyuncusu ve antrenörüne saldırısı nedeniyle 12 maç men ve 96 bin lira para cezasına çarptırıldı. Antrenörlerden Mazlum Kılıç 5 maç men ve 40 bin lira, Erhan Ölker ise 7 maç men ve 56 bin lira ceza aldı.Erzurumspor cephesinde ise antrenör Ayhan Söğütlü, akredite olmadığı halde sahaya girmesi nedeniyle 20 bin lira para cezası alırken, hakemlere yönelik sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle de 15 gün hak mahrumiyetiyle cezalandırıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 1. Lig’de oynanan olaylı Amedspor–Erzurumspor karşılaşmasının cezalarını açıkladı. Diyarbakır ekibi, toplamda 24 maç men ve 412 bin lira para cezası aldı.
PFDK, olaylı Amedspor–Erzurumspor maçının ardından toplamda 24 maç men ve yüksek para cezaları açıkladı.
Karara göre, Amedspor’a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama ve 220 bin lira para cezası, ayrıca çirkin tezahürat sebebiyle kısmi tribün kapatma cezası verildi.
Futbolcu Veysel Sapan, rakip takım oyuncusu ve antrenörüne saldırısı nedeniyle 12 maç men ve 96 bin lira para cezasına çarptırıldı. Antrenörlerden Mazlum Kılıç 5 maç men ve 40 bin lira, Erhan Ölker ise 7 maç men ve 56 bin lira ceza aldı.
Erzurumspor cephesinde ise antrenör Ayhan Söğütlü, akredite olmadığı halde sahaya girmesi nedeniyle 20 bin lira para cezası alırken, hakemlere yönelik sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle de 15 gün hak mahrumiyetiyle cezalandırıldı.
