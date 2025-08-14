https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/tff-duyurdu-besiktas-samsunspor-ve-basaksehirin-lig-maclari-ertelendi-1098598361.html
TFF duyurdu: Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in lig maçları ertelendi
TFF duyurdu: Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in lig maçları ertelendi
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in lig müsabakaları, Avrupa kupalarının yoğun takvimi nedeniyle ertelendi. 14.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-14T20:02+0300
2025-08-14T20:02+0300
2025-08-14T20:42+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
başakşehir
beşiktaş
samsunspor
avrupa
uefa avrupa ligi
avrupa birliği
avrupa süper ligi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/14/1071330238_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b2a5fd90311ca1c8674b24b2cd776471.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 3. hafta müsabakalarının bazılarını Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımlarının yoğun takvimi nedeniyle erteledi.Açıklamada erteleme talebinin kulüplerin yazılı başvuruları doğrultusunda değerlendirildiği ve Tümosan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir FK ve Samsunspor - Kasımpaşa maçlarının ileri bir tarihe alınmasına karar verildiği belirtildi.Federasyon, Avrupa kupalarında mücadele eden tüm kulüplere başarılar diledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/tff-kotu-haberi-duyurdu-lige--6-puan-ile-baslayacak-1098467056.html
başakşehir
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/14/1071330238_300:0:1200:675_1920x0_80_0_0_c36554bd743788923207681e822f3a4d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye futbol federasyonu (tff), başakşehir, beşiktaş, samsunspor, avrupa, uefa avrupa ligi, avrupa birliği, avrupa süper ligi
türkiye futbol federasyonu (tff), başakşehir, beşiktaş, samsunspor, avrupa, uefa avrupa ligi, avrupa birliği, avrupa süper ligi
TFF duyurdu: Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in lig maçları ertelendi
20:02 14.08.2025 (güncellendi: 20:42 14.08.2025)
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in lig müsabakaları, Avrupa kupalarının yoğun takvimi nedeniyle ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 3. hafta müsabakalarının bazılarını Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımlarının yoğun takvimi nedeniyle erteledi.
Açıklamada erteleme talebinin kulüplerin yazılı başvuruları doğrultusunda değerlendirildiği ve Tümosan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir FK ve Samsunspor - Kasımpaşa maçlarının ileri bir tarihe alınmasına karar verildiği belirtildi.
Federasyon, Avrupa kupalarında mücadele eden tüm kulüplere başarılar diledi.