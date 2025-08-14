Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/tff-duyurdu-besiktas-samsunspor-ve-basaksehirin-lig-maclari-ertelendi-1098598361.html
TFF duyurdu: Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in lig maçları ertelendi
TFF duyurdu: Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in lig maçları ertelendi
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in lig müsabakaları, Avrupa kupalarının yoğun takvimi nedeniyle ertelendi. 14.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-14T20:02+0300
2025-08-14T20:42+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
başakşehir
beşiktaş
samsunspor
avrupa
uefa avrupa ligi
avrupa birliği
avrupa süper ligi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/14/1071330238_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b2a5fd90311ca1c8674b24b2cd776471.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 3. hafta müsabakalarının bazılarını Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımlarının yoğun takvimi nedeniyle erteledi.Açıklamada erteleme talebinin kulüplerin yazılı başvuruları doğrultusunda değerlendirildiği ve Tümosan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir FK ve Samsunspor - Kasımpaşa maçlarının ileri bir tarihe alınmasına karar verildiği belirtildi.Federasyon, Avrupa kupalarında mücadele eden tüm kulüplere başarılar diledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/tff-kotu-haberi-duyurdu-lige--6-puan-ile-baslayacak-1098467056.html
başakşehir
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/14/1071330238_300:0:1200:675_1920x0_80_0_0_c36554bd743788923207681e822f3a4d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye futbol federasyonu (tff), başakşehir, beşiktaş, samsunspor, avrupa, uefa avrupa ligi, avrupa birliği, avrupa süper ligi
türkiye futbol federasyonu (tff), başakşehir, beşiktaş, samsunspor, avrupa, uefa avrupa ligi, avrupa birliği, avrupa süper ligi

TFF duyurdu: Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in lig maçları ertelendi

20:02 14.08.2025 (güncellendi: 20:42 14.08.2025)
© AATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2025
© AA
Abone ol
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in lig müsabakaları, Avrupa kupalarının yoğun takvimi nedeniyle ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 3. hafta müsabakalarının bazılarını Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımlarının yoğun takvimi nedeniyle erteledi.
Açıklamada erteleme talebinin kulüplerin yazılı başvuruları doğrultusunda değerlendirildiği ve Tümosan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir FK ve Samsunspor - Kasımpaşa maçlarının ileri bir tarihe alınmasına karar verildiği belirtildi.
Federasyon, Avrupa kupalarında mücadele eden tüm kulüplere başarılar diledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2025
SPOR
TFF 'kötü haberi' duyurdu: Lige -6 puan ile başlayacak
9 Ağustos, 12:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала