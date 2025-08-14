https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/tff-duyurdu-besiktas-samsunspor-ve-basaksehirin-lig-maclari-ertelendi-1098598361.html

TFF duyurdu: Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in lig maçları ertelendi

TFF duyurdu: Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in lig maçları ertelendi

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in lig müsabakaları, Avrupa kupalarının yoğun takvimi nedeniyle ertelendi. 14.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-14T20:02+0300

2025-08-14T20:02+0300

2025-08-14T20:42+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

başakşehir

beşiktaş

samsunspor

avrupa

uefa avrupa ligi

avrupa birliği

avrupa süper ligi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/14/1071330238_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b2a5fd90311ca1c8674b24b2cd776471.jpg

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 3. hafta müsabakalarının bazılarını Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımlarının yoğun takvimi nedeniyle erteledi.Açıklamada erteleme talebinin kulüplerin yazılı başvuruları doğrultusunda değerlendirildiği ve Tümosan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir FK ve Samsunspor - Kasımpaşa maçlarının ileri bir tarihe alınmasına karar verildiği belirtildi.Federasyon, Avrupa kupalarında mücadele eden tüm kulüplere başarılar diledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/tff-kotu-haberi-duyurdu-lige--6-puan-ile-baslayacak-1098467056.html

başakşehir

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff), başakşehir, beşiktaş, samsunspor, avrupa, uefa avrupa ligi, avrupa birliği, avrupa süper ligi