Drujba’ya saldırılar: Slovakya ve Macaristan’dan AB’ye şikayet
Drujba’ya saldırılar: Slovakya ve Macaristan’dan AB’ye şikayet
Slovakya ve Macaristan, Ukrayna ordusunun Drujba petrol boru hattına düzenlediği saldırılar nedeniyle Avrupa Birliği’ne şikayette bulunarak enerji... 22.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-22T12:25+0300
2025-08-22T12:25+0300
2025-08-22T12:42+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/16/1098765315_0:70:1352:830_1920x0_80_0_0_76ffb76ced57483c175cb559ee267da4.jpg
12:25 22.08.2025 (güncellendi: 12:42 22.08.2025)
Slovakya ve Macaristan, Ukrayna ordusunun Drujba petrol boru hattına düzenlediği saldırılar nedeniyle Avrupa Birliği’ne şikayette bulunarak enerji güvenliklerinin sağlanması çağrısında bulundu.
Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar ve Macar mevkidaşı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Avrupa Enerji Komiseri Dan Jørgensen'e bir mektup göndererek, Avrupa Komisyonu'nu AB üye ülkelerinin enerji güvenliğini sağlama taahhütlerini derhal yerine getirmeye çağırdı.
Avrupa Komisyonu’nun, 27 Ocak'taki açıklamasında, enerji altyapısının bütünlüğünün tüm AB için bir güvenlik meselesi olduğunu vurguladığını ve üçüncü ülkeleri buna saygı göstermeye çağırdığını anımsatan Blanar şu açıklamada bulundu:
Komisyon, bu bildiriyle, petrol boru hatları da dahil olmak üzere kritik enerji altyapısını koruma taahhüdünü yineledi. AB'nin, üye ülkelerinin çıkarlarını savunmasını ve Slovakya vatandaşları da dahil herkes için enerji güvenliğini sağlamasını kesinlikle gerekli görüyoruz. Ülkemizin enerji güvenliğine yönelik hiçbir tehdit kabul edilemez.
Drujba boru hattına yapılan son saldırılar sırasında petrol arzının aksadığını söyleyen Slovakyalı Bakan, onarım çalışmaları sayesinde sevkiyat hızla yeniden başlamış olsa da Ukrayna'nın dün gece düzenlediği yeni saldırının, boyutu henüz belirlenemeyen ciddi hasara yol açtığını kaydederek, “Bu, Slovak rafinerisine petrol arzını önemli ölçüde etkileyecek” dedi.
Daha önce Slovakya Ekonomi Bakanı Denisa Sakova, Doğu Avrupa ülkelerine uzanan Drujba petrol boru hattına yeni saldırının düzenlendiğini açıklamıştı
'Brüksel önlem almakla yükümlü'
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ilk belirlemelere göre Drujba üzerinden Macaristan ve Slovakya'ya petrol akışının 5 gün süreyle durdurulduğunu belirterek Ukrayna'nın Drujba saldırılarıyla iki ülkeye zarar verdiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Szijjarto, Brüksel'in Macaristan ve Slovakya'nın enerji güvenliği açısından kritik altyapıya düzenlenen saldırılara karşı önlemler almakla olduğunun da altını çizdi.