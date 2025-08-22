https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/cin-disisleri-bakanligi-ukrayna-krizinin-cozumune-yardimci-olmaya-haziriz-1098763862.html

Çin Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olmaya hazırız

22.08.2025, Sputnik Türkiye

Tüm tarafların Ukrayna krizine sürdürülebilir güvenliğe dayalı siyasi bir çözüm bulunmasını desteklemesi gerektiğini söyleyen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü...

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugünkü basın toplantısında, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in “Ukrayna’nın, güvenlik garantörü olarak Çin'e ihtiyacı yok” şeklindeki sözlerini değerlendirdi.Mao, “Tüm tarafların, Ukrayna krizine ortak ve kapsamlı işbirliği ve sürdürülebilir güvenlik temelinde siyasi bir çözümün bulunmasına destek sağlaması gerektiğine inanıyoruz. Çin bu konuda yapıcı bir rol oynamaya hazır” ifadesini kullandı.Ukrayna krizi konusunda sürekli olarak tarafsız ve adil bir duruş sergilediklerinin altını çizen Çinli diplomat, “Bu, ilgili tüm taraflar için aşikar” diye ekledi.

