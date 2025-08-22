Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Çin Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olmaya hazırız
Çin Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olmaya hazırız
Tüm tarafların Ukrayna krizine sürdürülebilir güvenliğe dayalı siyasi bir çözüm bulunmasını desteklemesi gerektiğini söyleyen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü... 22.08.2025, Sputnik Türkiye
ukrayna kri̇zi̇
çin
çin dışişleri bakanlığı
mao ning
ukrayna
vladimir zelenskiy
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugünkü basın toplantısında, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in “Ukrayna’nın, güvenlik garantörü olarak Çin'e ihtiyacı yok” şeklindeki sözlerini değerlendirdi.Mao, “Tüm tarafların, Ukrayna krizine ortak ve kapsamlı işbirliği ve sürdürülebilir güvenlik temelinde siyasi bir çözümün bulunmasına destek sağlaması gerektiğine inanıyoruz. Çin bu konuda yapıcı bir rol oynamaya hazır” ifadesini kullandı.Ukrayna krizi konusunda sürekli olarak tarafsız ve adil bir duruş sergilediklerinin altını çizen Çinli diplomat, “Bu, ilgili tüm taraflar için aşikar” diye ekledi.
çin
ukrayna
çin, çin dışişleri bakanlığı, mao ning, ukrayna, vladimir zelenskiy
22.08.2025
© Fotoğraf : Çin Dışişleri BakanlığıÇin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning
© Fotoğraf : Çin Dışişleri Bakanlığı
Tüm tarafların Ukrayna krizine sürdürülebilir güvenliğe dayalı siyasi bir çözüm bulunmasını desteklemesi gerektiğini söyleyen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao, bu konuda yapıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugünkü basın toplantısında, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in “Ukrayna’nın, güvenlik garantörü olarak Çin'e ihtiyacı yok” şeklindeki sözlerini değerlendirdi.
Mao, “Tüm tarafların, Ukrayna krizine ortak ve kapsamlı işbirliği ve sürdürülebilir güvenlik temelinde siyasi bir çözümün bulunmasına destek sağlaması gerektiğine inanıyoruz. Çin bu konuda yapıcı bir rol oynamaya hazır” ifadesini kullandı.
Ukrayna krizi konusunda sürekli olarak tarafsız ve adil bir duruş sergilediklerinin altını çizen Çinli diplomat, “Bu, ilgili tüm taraflar için aşikar” diye ekledi.
