Slovakya: Drujba petrol boru hattına yeni saldırı düzenlendi

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Slovakya Ekonomi Bakanı Sakova, Doğu Avrupa ülkelerine uzanan Drujba petrol boru hattına yeni saldırının düzenlendiğini belirtti. 22.08.2025, Sputnik Türkiye
09:54 22.08.2025 (güncellendi: 11:07 22.08.2025)
Slovakya Ekonomi Bakanı Sakova, Doğu Avrupa ülkelerine uzanan Drujba petrol boru hattına yeni saldırının düzenlendiğini belirtti.
Rusya’dan Macaristan ve Slovakya’ya petrol taşıyan Drujba boru hattına bu hafta içinde ikinci saldırı düzenlendi.
Slovakya Ekonomi Bakanı Denisa Sakova, sosyal medya paylaşımında, “Drujba petrol boru hattına Belarus sınırı yakınında yeni saldırı düzenlendi. Pompalama yakında durdurulacak. Hasarın boyutunu araştırıyoruz” diye yazdı.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da gece Drujba petrol boru hattına bir saldırı haberi daha aldıklarını bildirerek bunun kısa bir süre içinde üçüncü saldırı olduğuna dikkat çekti.
Szijjarto, “Macaristan'a petrol sevkiyatı yine durduruldu! Bu, ülkemizin enerji güvenliğine yönelik bir saldırı daha” diye kaydetti.
Pazartesi günü, Ukrayna ordusunun Bryansk Bölgesi'ndeki Drujba Petrol Boru Hattı istasyonuna İHA’lı saldırı düzenlediği bildirilmişti. Petrol sevkiyatı kısa süre sonra yeniden başlatılmıştı.
Szijjarto, Ukrayna'nın elektrik ithalatının büyük bölümünün Macaristan üzerinden yapıldığını hatırlatmıştı.
