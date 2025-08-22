https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/slovakya-drujba-petrol-boru-hattina-yeni-saldiri-duzenlendi-1098760786.html

Slovakya: Drujba petrol boru hattına yeni saldırı düzenlendi

Slovakya Ekonomi Bakanı Sakova, Doğu Avrupa ülkelerine uzanan Drujba petrol boru hattına yeni saldırının düzenlendiğini belirtti. 22.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-22T09:54+0300

2025-08-22T09:54+0300

2025-08-22T11:07+0300

Rusya’dan Macaristan ve Slovakya’ya petrol taşıyan Drujba boru hattına bu hafta içinde ikinci saldırı düzenlendi.Slovakya Ekonomi Bakanı Denisa Sakova, sosyal medya paylaşımında, “Drujba petrol boru hattına Belarus sınırı yakınında yeni saldırı düzenlendi. Pompalama yakında durdurulacak. Hasarın boyutunu araştırıyoruz” diye yazdı.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da gece Drujba petrol boru hattına bir saldırı haberi daha aldıklarını bildirerek bunun kısa bir süre içinde üçüncü saldırı olduğuna dikkat çekti.Szijjarto, “Macaristan'a petrol sevkiyatı yine durduruldu! Bu, ülkemizin enerji güvenliğine yönelik bir saldırı daha” diye kaydetti.Pazartesi günü, Ukrayna ordusunun Bryansk Bölgesi'ndeki Drujba Petrol Boru Hattı istasyonuna İHA’lı saldırı düzenlediği bildirilmişti. Petrol sevkiyatı kısa süre sonra yeniden başlatılmıştı.Szijjarto, Ukrayna'nın elektrik ithalatının büyük bölümünün Macaristan üzerinden yapıldığını hatırlatmıştı.

2025

