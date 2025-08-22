https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/slovakya-drujba-petrol-boru-hattina-yeni-saldiri-duzenlendi-1098760786.html
Slovakya: Drujba petrol boru hattına yeni saldırı düzenlendi
Slovakya: Drujba petrol boru hattına yeni saldırı düzenlendi
Sputnik Türkiye
Slovakya Ekonomi Bakanı Sakova, Doğu Avrupa ülkelerine uzanan Drujba petrol boru hattına yeni saldırının düzenlendiğini belirtti. 22.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-22T09:54+0300
2025-08-22T09:54+0300
2025-08-22T11:07+0300
ukrayna kri̇zi̇
slovakya
macaristan
rusya
ukrayna
drujba petrol boru hattı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/16/1098760497_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_6088cb25f911da054008763cec4d5639.jpg
Rusya’dan Macaristan ve Slovakya’ya petrol taşıyan Drujba boru hattına bu hafta içinde ikinci saldırı düzenlendi.Slovakya Ekonomi Bakanı Denisa Sakova, sosyal medya paylaşımında, “Drujba petrol boru hattına Belarus sınırı yakınında yeni saldırı düzenlendi. Pompalama yakında durdurulacak. Hasarın boyutunu araştırıyoruz” diye yazdı.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da gece Drujba petrol boru hattına bir saldırı haberi daha aldıklarını bildirerek bunun kısa bir süre içinde üçüncü saldırı olduğuna dikkat çekti.Szijjarto, “Macaristan'a petrol sevkiyatı yine durduruldu! Bu, ülkemizin enerji güvenliğine yönelik bir saldırı daha” diye kaydetti.Pazartesi günü, Ukrayna ordusunun Bryansk Bölgesi'ndeki Drujba Petrol Boru Hattı istasyonuna İHA’lı saldırı düzenlediği bildirilmişti. Petrol sevkiyatı kısa süre sonra yeniden başlatılmıştı.Szijjarto, Ukrayna'nın elektrik ithalatının büyük bölümünün Macaristan üzerinden yapıldığını hatırlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/clinton-putine-guvence-vermisti-natonun-doguya-genislemesi-rusyayi-tehdit-etmiyor-1098759847.html
slovakya
macaristan
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/16/1098760497_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_f63dfb9c91c1db872634cf4d2d77a344.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
slovakya, macaristan, rusya, ukrayna, drujba petrol boru hattı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
slovakya, macaristan, rusya, ukrayna, drujba petrol boru hattı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Slovakya: Drujba petrol boru hattına yeni saldırı düzenlendi
09:54 22.08.2025 (güncellendi: 11:07 22.08.2025)
Slovakya Ekonomi Bakanı Sakova, Doğu Avrupa ülkelerine uzanan Drujba petrol boru hattına yeni saldırının düzenlendiğini belirtti.
Rusya’dan Macaristan ve Slovakya’ya petrol taşıyan Drujba boru hattına bu hafta içinde ikinci saldırı düzenlendi.
Slovakya Ekonomi Bakanı Denisa Sakova, sosyal medya paylaşımında, “Drujba petrol boru hattına Belarus sınırı yakınında yeni saldırı düzenlendi. Pompalama yakında durdurulacak. Hasarın boyutunu araştırıyoruz” diye yazdı.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da gece Drujba petrol boru hattına bir saldırı haberi daha aldıklarını bildirerek bunun kısa bir süre içinde üçüncü saldırı olduğuna dikkat çekti.
Szijjarto, “Macaristan'a petrol sevkiyatı yine durduruldu! Bu, ülkemizin enerji güvenliğine yönelik bir saldırı daha” diye kaydetti.
Pazartesi günü, Ukrayna ordusunun Bryansk Bölgesi'ndeki Drujba Petrol Boru Hattı istasyonuna İHA’lı saldırı düzenlediği bildirilmişti. Petrol sevkiyatı kısa süre sonra yeniden başlatılmıştı.
Szijjarto, Ukrayna'nın elektrik ithalatının büyük bölümünün Macaristan üzerinden yapıldığını hatırlatmıştı.