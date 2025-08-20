https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/sampiyonlar-liginde-fenerbahce-benficayla-0-0-berabere-kaldi-1098732017.html
Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Benfica'yla 0-0 berabere kaldı
Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Benfica'yla 0-0 berabere kaldı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, taraftarının yoğun... 20.08.2025
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica karşısında 0-0 berabere kaldı.İlk yarıda iki takım da net fırsatlar yakaladı. 2. dakikada Benfica, Rios’un şutuyla tehlike yaratırken, kaleci İrfan Can gole izin vermedi. 29. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun serbest vuruşunu yine İrfan Can kornere çeldi. Fenerbahçe ise Szymanski ve En-Nesyri'yle gol aradı ancak Benfica kalecisi Trubin başarılı kurtarışlar yaptı. İlk devre 0-0 eşitlikle sona erdi.İkinci yarıda Fenerbahçe, Anderson Talisca ve Oğuz Aydın değişiklikleriyle hücumda etkisini artırdı. 54. dakikada sarı-lacivertliler penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi. 70. dakikada ise Talisca’nın şutunda seken topu En-Nesyri ağlara gönderdi fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Benfica’da Florentino, 78. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Son bölümlerde bir kişi eksik oynayan Portekiz ekibine karşı Fenerbahçe baskısını artırsa da aradığı golü bulamadı.
