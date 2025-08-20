https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/fenerbahce-taraftarindan-sampiyonlar-ligi-macinda-filistine-destek-1098730693.html
Fenerbahçe taraftarından Şampiyonlar Ligi maçında Filistin’e destek
Fenerbahçe taraftarından Şampiyonlar Ligi maçında Filistin’e destek
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yle Benfica, Chobani Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maç öncesi sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerde... 20.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-20T22:46+0300
2025-08-20T22:46+0300
2025-08-20T22:46+0300
spor
fenerbahçe
benfica futbol takımı
filistin
i̇srail-filistin
filistin sorunu
filistin bayrağı
gazze
gazze ablukası
gazze şeridi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098730519_0:30:3535:2018_1920x0_80_0_0_95556ed7e2abe50db5b5dcd3923e68e8.jpg
Fenerbahçe taraftarı Şampiyonlar Ligi maçında Filistin’e destek pankartı açtı.Chobani Stadı’nda Benfica'yı ağırlayan Fenerbahçe taraftarının açtığı dev pankartta, 'Gazze’deki soykırımı durdurun! Özgür Filistin!' ifadeleri yer aldı. Mesaj, stadyumdaki futbolseverler tarafından alkışlarla desteklendi.Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, Türkiye'de geniş yankı uyandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/israil-gazze-sehrine-planlanan-saldirinin-ilk-asamasina-gecildi-1098728959.html
filistin
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098730519_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_de0e1f3219285093bfc06e1a69cc63ca.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe, benfica futbol takımı, filistin, i̇srail-filistin, filistin sorunu, filistin bayrağı, gazze, gazze ablukası, gazze şeridi
fenerbahçe, benfica futbol takımı, filistin, i̇srail-filistin, filistin sorunu, filistin bayrağı, gazze, gazze ablukası, gazze şeridi
Fenerbahçe taraftarından Şampiyonlar Ligi maçında Filistin’e destek
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yle Benfica, Chobani Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maç öncesi sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerde Filistin bayrakları açarak Gazze’de yaşananlara dikkat çekti.
Fenerbahçe taraftarı Şampiyonlar Ligi maçında Filistin’e destek pankartı açtı.
Chobani Stadı’nda Benfica'yı ağırlayan Fenerbahçe taraftarının açtığı dev pankartta, 'Gazze’deki soykırımı durdurun! Özgür Filistin!' ifadeleri yer aldı. Mesaj, stadyumdaki futbolseverler tarafından alkışlarla desteklendi.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, Türkiye'de geniş yankı uyandırdı.