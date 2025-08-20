Türkiye
Fenerbahçe taraftarından Şampiyonlar Ligi maçında Filistin'e destek
Fenerbahçe taraftarından Şampiyonlar Ligi maçında Filistin’e destek
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yle Benfica, Chobani Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maç öncesi sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerde...
Fenerbahçe taraftarı Şampiyonlar Ligi maçında Filistin’e destek pankartı açtı.Chobani Stadı’nda Benfica'yı ağırlayan Fenerbahçe taraftarının açtığı dev pankartta, 'Gazze’deki soykırımı durdurun! Özgür Filistin!' ifadeleri yer aldı. Mesaj, stadyumdaki futbolseverler tarafından alkışlarla desteklendi.Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, Türkiye'de geniş yankı uyandırdı.
Fenerbahçe taraftarından Şampiyonlar Ligi maçında Filistin’e destek

22:46 20.08.2025
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yle Benfica, Chobani Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maç öncesi sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerde Filistin bayrakları açarak Gazze'de yaşananlara dikkat çekti.
Fenerbahçe taraftarı Şampiyonlar Ligi maçında Filistin'e destek pankartı açtı.
Chobani Stadı'nda Benfica'yı ağırlayan Fenerbahçe taraftarının açtığı dev pankartta, 'Gazze'deki soykırımı durdurun! Özgür Filistin!' ifadeleri yer aldı. Mesaj, stadyumdaki futbolseverler tarafından alkışlarla desteklendi.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, Türkiye'de geniş yankı uyandırdı.
