https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/izmir-manisa-usak-osmaniye-gaziantep-antalya-canakkale-ve-edirne-orman-yanginlarinda-son-durum-1098555547.html

İzmir, Manisa, Uşak, Osmaniye, Gaziantep, Antalya, Çanakkale ve Edirne: Orman yangınlarında son durum

İzmir, Manisa, Uşak, Osmaniye, Gaziantep, Antalya, Çanakkale ve Edirne: Orman yangınlarında son durum

Sputnik Türkiye

Manisa'da, Uşak'ta, İzmir'in Aliağa ve Buca ilçesinde, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, Gaziantep'te ve Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yangını çıktı... 13.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-13T09:16+0300

2025-08-13T09:16+0300

2025-08-13T09:16+0300

türki̇ye

i̇zmir

manisa

uşak

ali yerlikaya

gaziantep

antalya

orman

orman yangını

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098555964_0:199:927:720_1920x0_80_0_0_20ddd764bd65a03d0200369648900d44.png

Türkiye’nin farklı bölgelerinden ardı ardına orman yangını haberleri geldi. Manisa, Uşak, İzmir’in Aliağa ve Buca ilçeleri, Osmaniye’nin Sumbas ilçesi, Gaziantep ve Antalya’nın Kepez ilçesinde yangın çıktı. Çanakkale ve Edirne’de ise binlerce kişinin tahliyesine neden olan yangınlar kontrol altına alındı.İzmir, Buca ve Aliağaİzmir'in Buca ilçesinde bir minibüste çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. İzmir-Çeşme Otoyolu Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen minibüste dün çıkan yangın, otoyol yanındaki ormanlık alana sıçramıştı.Servis şoförü, araç sahibi ve aracı tamir eden toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Kalabak ve Çoraklar mahalleleri arasındaki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.OsmaniyeOsmaniye'nin Sumbas ilçesinde tarlada çıkıp zeytinliğe sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Hamdolsun yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.UşakUşak'ın Banaz ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına alındı. Yenice ile Paşacık köyleri arasında ormanlık alanda çıkan yangının sebebi henüz belirlenmedi. Gaziantep'te bir orman işçisi yaralandıGaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Kırsal Torunlar Mahallesi Katrancı mevkisinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sırasında 1 orman işçisi dumandan etkilendi. Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan orman işçisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Manisa, Soma'da 1 kişi tutuklandıManisa’nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi yakınlarında dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen orman yangınına günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başlamıştı.Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, orman yakınında spiral makinesiyle demir keserken yangına neden olduğu öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüphelinin gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Yangın nedeniyle Kozanlı Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.AntalyaAntalya'nın Kepez ilçesinde orman yakınında çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Kızıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alanın yakınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı. Çanakkaleİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'de binlerce kişinin tahliye edildiği orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu. EdirneEdirne'nin Enez ilçesi Büyükevren ve Gülçavuş köylerindeki orman yangını kontrol altına alındı.Büyükevren köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış alevler, rüzgarın etkisiyle Gülçavuş köyüne ilerlemişti. Bölgeden tahliye edilenlerin sayısının 2 bin 700 olduğu öğrenildi. Yangında 15 kişi yaralandı, 4 yazlık ev zarar gördü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/bakan-yerlikaya-canakkalede-orman-yanginlari-kontrol-altina-alindi-1098549282.html

türki̇ye

i̇zmir

manisa

uşak

gaziantep

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇zmir, manisa, uşak, ali yerlikaya, gaziantep, antalya, orman, orman yangını