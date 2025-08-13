https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/hadise-de-sahte-imza-magduru-oldu-malvarligini-ele-gecirmek-icin-sahte-elektronik-imza-kullanan-1098558417.html
Hadise de sahte imza mağduru oldu: Malvarlığını ele geçirmek için sahte elektronik imza kullanan kişiden şikayetçi oldu
Hadise de sahte imza mağduru oldu: Malvarlığını ele geçirmek için sahte elektronik imza kullanan kişiden şikayetçi oldu
Nusret Gökçe’nin hesabından sahte vekaletname kullanarak 200 bin lira çeken İbrahim Aykut Büyümüşten’in, sahte elektronik imza kullanarak oluşturduğu mahkeme kararıyla Hadise’nin malvarlığını da ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Hürriyet gazetesinde yer alan iddiaya göre Büyümüşten, eşinin cezaevinde olduğunu söyleyerek kısıtlanması ve kendisinin de vasi olarak atanması için dava açtı. Gaziantep 5’inci Sulh Hukuk Mahkemesi, Büyümüşten’in eşine vasi olarak atanmasına karar verdi.Hadise'yi vasisi olarak gösterdiİbrahim Aykut Büyümüşten, mahkemenin gerekçeli kararına, hükümlü ve kısıtlı adayı olarak gösterilen kişinin adı ve soyadını değiştirerek Hadise Açıkgöz’ü yazdı. Büyümüşten, daha sonra sahte yolla elektronik imzadan geçirerek bir mahkeme kararı oluşturdu. Sahte belge ile kendisini Hadise’nin vasisi olarak göstermeye çalışarak şarkıcının banka hesapları ve gayrimenkulleri üzerinde tasarruf yetkisini kullanmaya çalıştı. Durumu fark eden banka yetkilileri, olayı emniyet birimlerine haber verdi.Soruşturma başlatıldıGaziantep 5’inci Sulh Hukuk Mahkemesi, mahkemede ek karar verilmiş gibi sahte karar düzenleyen ve resmi kurumlara başvuru yaparak evrakta sahtecilik suçu işleyen İbrahim Aykut Büyümüşten hakkında şikâyetçi oldu ve soruşturma başlattı. Mağdur olarak ifade veren Hadise de taraf olmadığı bir dosyada sahte belge düzenleyerek malvarlığını ele geçirmeye çalışan Büyümüşten hakkında şikâyetçi oldu. Hadise’nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, “Hadise hanım bir şebekenin mağduru oldu” açıklamasını yaptı.
