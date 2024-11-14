https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/nusret-akillara-durgunluk-veren-yontemle-dolandirildi-banka-hesabindan-nasil-para-cekebilmisler-1090370083.html

Nusret akıllara durgunluk veren yöntemle dolandırıldı: 'Banka hesabından nasıl para çekebilmişler?'

Nusret akıllara durgunluk veren yöntemle dolandırıldı: 'Banka hesabından nasıl para çekebilmişler?'

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa’da bir dolandırıcı, ünlü iş insanı ve NUSR-ET restoran zincirinin sahibi Nusret Gökçe’nin banka hesabından sahte vekaletname kullanarak 200 bin TL... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T07:00+0300

2024-11-14T07:00+0300

2024-11-14T07:00+0300

yaşam

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Şanlıurfa’da bir dolandırıcının, dünyaca ünlü restoran zinciri NUSR-ET'in sahibi Nusret Gökçe’nin banka hesabından sahte vekaletnameyle 200 bin TL çekmesi büyük yankı uyandırdı. Olay, geçen pazartesi günü Şanlıurfa’da yaşandı. İddiaya göre İ.A.B. isimli dolandırıcı, Gökçe’nin adına düzenlediği sahte vekaletname ile bankaya giderek ünlü iş insanının hesabından yüklü miktarda para çekti.Banka yetkilileri durumdan şüphelendiDolandırıcının işlem sırasında sergilediği hareketlerden şüphelenen banka yetkilileri, parayı çeken kişinin durumunu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bankadaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.Saklandığı adreste yakalandıPolis ekipleri, kimliğini belirlediği İ.A.B.’yi kısa sürede saklandığı adreste yakaladı ve gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin Gökçe’nin banka hesabına erişmek için sahte belge düzenlediği belirlendi. İ.A.B.'nin, sahte belgelerle işlem yaptığı kesinleşince emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandıMahkemeye çıkarılan İ.A.B., “resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin, dolandırıcılık faaliyetlerinde benzer yöntemleri kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için detaylı bir soruşturma başlatıldı.

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