https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/nusret-akillara-durgunluk-veren-yontemle-dolandirildi-banka-hesabindan-nasil-para-cekebilmisler-1090370083.html
Nusret akıllara durgunluk veren yöntemle dolandırıldı: 'Banka hesabından nasıl para çekebilmişler?'
Nusret akıllara durgunluk veren yöntemle dolandırıldı: 'Banka hesabından nasıl para çekebilmişler?'
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa’da bir dolandırıcı, ünlü iş insanı ve NUSR-ET restoran zincirinin sahibi Nusret Gökçe’nin banka hesabından sahte vekaletname kullanarak 200 bin TL... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T07:00+0300
2024-11-14T07:00+0300
2024-11-14T07:00+0300
yaşam
nusret
nusret
nusret gökçe
dolandırıcılık
banka dolandırıcılığı
nitelikli dolandırıcılık
yöntem
banka
banka hesabı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102879/93/1028799358_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_e3789367ca52192cb9694597e3222373.jpg
Şanlıurfa’da bir dolandırıcının, dünyaca ünlü restoran zinciri NUSR-ET'in sahibi Nusret Gökçe’nin banka hesabından sahte vekaletnameyle 200 bin TL çekmesi büyük yankı uyandırdı. Olay, geçen pazartesi günü Şanlıurfa’da yaşandı. İddiaya göre İ.A.B. isimli dolandırıcı, Gökçe’nin adına düzenlediği sahte vekaletname ile bankaya giderek ünlü iş insanının hesabından yüklü miktarda para çekti.Banka yetkilileri durumdan şüphelendiDolandırıcının işlem sırasında sergilediği hareketlerden şüphelenen banka yetkilileri, parayı çeken kişinin durumunu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bankadaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.Saklandığı adreste yakalandıPolis ekipleri, kimliğini belirlediği İ.A.B.’yi kısa sürede saklandığı adreste yakaladı ve gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin Gökçe’nin banka hesabına erişmek için sahte belge düzenlediği belirlendi. İ.A.B.'nin, sahte belgelerle işlem yaptığı kesinleşince emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandıMahkemeye çıkarılan İ.A.B., “resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin, dolandırıcılık faaliyetlerinde benzer yöntemleri kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için detaylı bir soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/resmi-gazetede-yayinlandi-cankiri-gaziantep-hatay-ve-konyada-acele-kamulastirma-karari-1090369806.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102879/93/1028799358_97:0:950:640_1920x0_80_0_0_f95afc4e092ade0599fbd095ea46831c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nusret, nusret, nusret gökçe, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, yöntem, banka, banka hesabı, banka soygunu, banka kartı
nusret, nusret, nusret gökçe, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, yöntem, banka, banka hesabı, banka soygunu, banka kartı
Nusret akıllara durgunluk veren yöntemle dolandırıldı: 'Banka hesabından nasıl para çekebilmişler?'
Şanlıurfa’da bir dolandırıcı, ünlü iş insanı ve NUSR-ET restoran zincirinin sahibi Nusret Gökçe’nin banka hesabından sahte vekaletname kullanarak 200 bin TL çekti. Banka yetkililerinin durumu fark edip polise ihbar etmesi üzerine şüpheli İ.A.B. gözaltına alındı. İ.A.B., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa’da bir dolandırıcının, dünyaca ünlü restoran zinciri NUSR-ET'in sahibi Nusret Gökçe’nin banka hesabından sahte vekaletnameyle 200 bin TL çekmesi büyük yankı uyandırdı. Olay, geçen pazartesi günü Şanlıurfa’da yaşandı. İddiaya göre İ.A.B. isimli dolandırıcı, Gökçe’nin adına düzenlediği sahte vekaletname ile bankaya giderek ünlü iş insanının hesabından yüklü miktarda para çekti.
Banka yetkilileri durumdan şüphelendi
Dolandırıcının işlem sırasında sergilediği hareketlerden şüphelenen banka yetkilileri, parayı çeken kişinin durumunu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bankadaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.
Saklandığı adreste yakalandı
Polis ekipleri, kimliğini belirlediği İ.A.B.’yi kısa sürede saklandığı adreste yakaladı ve gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin Gökçe’nin banka hesabına erişmek için sahte belge düzenlediği belirlendi. İ.A.B.'nin, sahte belgelerle işlem yaptığı kesinleşince emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı
Mahkemeye çıkarılan İ.A.B., “resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin, dolandırıcılık faaliyetlerinde benzer yöntemleri kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için detaylı bir soruşturma başlatıldı.