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Nusret akıllara durgunluk veren yöntemle dolandırıldı: 'Banka hesabından nasıl para çekebilmişler?'
Nusret akıllara durgunluk veren yöntemle dolandırıldı: 'Banka hesabından nasıl para çekebilmişler?'
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa’da bir dolandırıcı, ünlü iş insanı ve NUSR-ET restoran zincirinin sahibi Nusret Gökçe’nin banka hesabından sahte vekaletname kullanarak 200 bin TL... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T07:00+0300
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dolandırıcılık
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Şanlıurfa’da bir dolandırıcının, dünyaca ünlü restoran zinciri NUSR-ET'in sahibi Nusret Gökçe’nin banka hesabından sahte vekaletnameyle 200 bin TL çekmesi büyük yankı uyandırdı. Olay, geçen pazartesi günü Şanlıurfa’da yaşandı. İddiaya göre İ.A.B. isimli dolandırıcı, Gökçe’nin adına düzenlediği sahte vekaletname ile bankaya giderek ünlü iş insanının hesabından yüklü miktarda para çekti.Banka yetkilileri durumdan şüphelendiDolandırıcının işlem sırasında sergilediği hareketlerden şüphelenen banka yetkilileri, parayı çeken kişinin durumunu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bankadaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.Saklandığı adreste yakalandıPolis ekipleri, kimliğini belirlediği İ.A.B.’yi kısa sürede saklandığı adreste yakaladı ve gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin Gökçe’nin banka hesabına erişmek için sahte belge düzenlediği belirlendi. İ.A.B.'nin, sahte belgelerle işlem yaptığı kesinleşince emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandıMahkemeye çıkarılan İ.A.B., “resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin, dolandırıcılık faaliyetlerinde benzer yöntemleri kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için detaylı bir soruşturma başlatıldı.
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Nusret akıllara durgunluk veren yöntemle dolandırıldı: 'Banka hesabından nasıl para çekebilmişler?'

07:00 14.11.2024
© Fotoğraf : DHANusret
Nusret - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© Fotoğraf : DHA
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Şanlıurfa’da bir dolandırıcı, ünlü iş insanı ve NUSR-ET restoran zincirinin sahibi Nusret Gökçe’nin banka hesabından sahte vekaletname kullanarak 200 bin TL çekti. Banka yetkililerinin durumu fark edip polise ihbar etmesi üzerine şüpheli İ.A.B. gözaltına alındı. İ.A.B., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa’da bir dolandırıcının, dünyaca ünlü restoran zinciri NUSR-ET'in sahibi Nusret Gökçe’nin banka hesabından sahte vekaletnameyle 200 bin TL çekmesi büyük yankı uyandırdı. Olay, geçen pazartesi günü Şanlıurfa’da yaşandı. İddiaya göre İ.A.B. isimli dolandırıcı, Gökçe’nin adına düzenlediği sahte vekaletname ile bankaya giderek ünlü iş insanının hesabından yüklü miktarda para çekti.

Banka yetkilileri durumdan şüphelendi

Dolandırıcının işlem sırasında sergilediği hareketlerden şüphelenen banka yetkilileri, parayı çeken kişinin durumunu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bankadaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.

Saklandığı adreste yakalandı

Polis ekipleri, kimliğini belirlediği İ.A.B.’yi kısa sürede saklandığı adreste yakaladı ve gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin Gökçe’nin banka hesabına erişmek için sahte belge düzenlediği belirlendi. İ.A.B.'nin, sahte belgelerle işlem yaptığı kesinleşince emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı

Mahkemeye çıkarılan İ.A.B., “resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin, dolandırıcılık faaliyetlerinde benzer yöntemleri kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için detaylı bir soruşturma başlatıldı.
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