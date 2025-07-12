https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/unlu-muzisyen-ozan-dogulu-sahte-reklama-kandi-dolandiricilara-12-milyon-lirasini-kaptirdi-1097845419.html

Ünlü müzisyen Ozan Doğulu 'sahte reklama kandı', dolandırıcılara 12 milyon lirasını kaptırdı

Ünlü müzisyen Ozan Doğulu 'sahte reklama kandı', dolandırıcılara 12 milyon lirasını kaptırdı

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada gördüğü 'yatırım' reklamlarına inanan ünlü müzisyen Ozan Doğulu dolandırıcıların tuzağına düştü. Doğulu 12 milyon lirasını kaptırdı. 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T20:11+0300

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yaşam

kenan doğulu

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

ozan doğulu

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Ünlü müzik insanı Ozan Doğulu, dolandırıcıların yatırım tuzağına düştü. Sosyal medyadaki yatırım reklamlarına inanan Doğulu 12 milyon lirasını kaptırırken, paranın beş yabancı borsaya dağıtıldığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Dolandırıldığını önce anlamadıEkol TV'nin haberine göre, ünlü DJ ve aranjör Ozan Doğulu, sosyal medyada karşılaştığı yatırım reklamıyla tam 12 milyon lira dolandırıldı. Aynı zamanda ünlü sanatçı Kenan Doğulu'nun da abisi olan ünlü müzisyen, ilk etapta dolandırıldığını anlamadı. Ancak şüpheliler tekrar para istemeye başlayınca durumun farkına vardı ve soluğu karakolda aldı.12 milyon lirasını kaptırdıDoğulu'nun sosyal medyada karşısına çıkan Forex yatırımı reklamıyla iletişime geçtiği ve şüphelilere yatırım adı altında 12 milyon lira gönderdiği belirtildi. Polisin yaptığı çalışmalarda Doğulu'nun parasını şüphelilerin yabancı borsalara aktarıldığı tespit edildi. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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kenan doğulu, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, ozan doğulu