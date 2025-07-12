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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/unlu-muzisyen-ozan-dogulu-sahte-reklama-kandi-dolandiricilara-12-milyon-lirasini-kaptirdi-1097845419.html
Ünlü müzisyen Ozan Doğulu 'sahte reklama kandı', dolandırıcılara 12 milyon lirasını kaptırdı
Ünlü müzisyen Ozan Doğulu 'sahte reklama kandı', dolandırıcılara 12 milyon lirasını kaptırdı
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada gördüğü 'yatırım' reklamlarına inanan ünlü müzisyen Ozan Doğulu dolandırıcıların tuzağına düştü. Doğulu 12 milyon lirasını kaptırdı. 12.07.2025, Sputnik Türkiye
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2025-07-12T20:11+0300
yaşam
kenan doğulu
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
ozan doğulu
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Ünlü müzik insanı Ozan Doğulu, dolandırıcıların yatırım tuzağına düştü. Sosyal medyadaki yatırım reklamlarına inanan Doğulu 12 milyon lirasını kaptırırken, paranın beş yabancı borsaya dağıtıldığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Dolandırıldığını önce anlamadıEkol TV'nin haberine göre, ünlü DJ ve aranjör Ozan Doğulu, sosyal medyada karşılaştığı yatırım reklamıyla tam 12 milyon lira dolandırıldı. Aynı zamanda ünlü sanatçı Kenan Doğulu'nun da abisi olan ünlü müzisyen, ilk etapta dolandırıldığını anlamadı. Ancak şüpheliler tekrar para istemeye başlayınca durumun farkına vardı ve soluğu karakolda aldı.12 milyon lirasını kaptırdıDoğulu'nun sosyal medyada karşısına çıkan Forex yatırımı reklamıyla iletişime geçtiği ve şüphelilere yatırım adı altında 12 milyon lira gönderdiği belirtildi. Polisin yaptığı çalışmalarda Doğulu'nun parasını şüphelilerin yabancı borsalara aktarıldığı tespit edildi. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/defne-samyeli-ve-kizi-deren-talu-dolandiricilarin-yeni-hedefi-oldu-kargo-tuzagina-dustuler-1097359696.html
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kenan doğulu, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, ozan doğulu
kenan doğulu, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, ozan doğulu

Ünlü müzisyen Ozan Doğulu 'sahte reklama kandı', dolandırıcılara 12 milyon lirasını kaptırdı

20:11 12.07.2025
Ozan Doğulu sosyal medya
Ozan Doğulu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
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Sosyal medyada gördüğü 'yatırım' reklamlarına inanan ünlü müzisyen Ozan Doğulu dolandırıcıların tuzağına düştü. Doğulu 12 milyon lirasını kaptırdı.
Ünlü müzik insanı Ozan Doğulu, dolandırıcıların yatırım tuzağına düştü. Sosyal medyadaki yatırım reklamlarına inanan Doğulu 12 milyon lirasını kaptırırken, paranın beş yabancı borsaya dağıtıldığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ozan Dogulu sosyal medya
Ozan Dogulu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
Ozan Dogulu sosyal medya

Dolandırıldığını önce anlamadı

Ekol TV'nin haberine göre, ünlü DJ ve aranjör Ozan Doğulu, sosyal medyada karşılaştığı yatırım reklamıyla tam 12 milyon lira dolandırıldı. Aynı zamanda ünlü sanatçı Kenan Doğulu'nun da abisi olan ünlü müzisyen, ilk etapta dolandırıldığını anlamadı. Ancak şüpheliler tekrar para istemeye başlayınca durumun farkına vardı ve soluğu karakolda aldı.

12 milyon lirasını kaptırdı

Doğulu'nun sosyal medyada karşısına çıkan Forex yatırımı reklamıyla iletişime geçtiği ve şüphelilere yatırım adı altında 12 milyon lira gönderdiği belirtildi. Polisin yaptığı çalışmalarda Doğulu'nun parasını şüphelilerin yabancı borsalara aktarıldığı tespit edildi. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
Defne Samyeli sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
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