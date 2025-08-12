Türkiye
Tonlarca üretim yapıyordu: Türkiye'nin dev kağıt fabrikası konkordato ilan etti
Gaziantep'te kurulan ve yıllık 30 bin tonluk üretim yapan geri dönüşüm devi Konil Kağıt konkordato ilan etti. 12.08.2025, Sputnik Türkiye
Gaziantep'te kurulan ve yıllık 30 bin tonluk üretim yapan geri dönüşüm devi Konil Kağıt konkordato ilan etti.
Gaziantep'te kurulan ve 2019 yılında Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi‘nde üretime devam eden Konil Kağıt, ekonomik sıkıntıları aşamadı ve konkordato ilan etti. 12 yıllık firma kutu ve ambalaj üreticileri için kaliteli baskı ile çift kat kuşe kaplamalı kağıt ve kartonlar üretimi yapıyordu.

Mahkeme üç ay süre verdi

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran şirketin başvurusunu değerlendiren mahkeme üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme konkordato sürecinin denetimi için de iki kişilik konkordato komiser heyeti atanmasına hükmetti. Şirketin bir sonraki konkordato duruşmasının 23 Ekim yapılacağı ilan edildi.
