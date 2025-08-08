https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/turkiyenin-onde-gelen-silah-ureticisi-konkordato-ilan-etti-50-ulkeye-ihracat-yapiyordu-1098456239.html

Türkiye'nin önde gelen silah üreticisi konkordato ilan etti: 50 ülkeye ihracat yapıyordu

Türkiye'nin önde gelen silah üreticisi konkordato ilan etti: 50 ülkeye ihracat yapıyordu

Sputnik Türkiye

19 yıl önce kurulan ve 50 ülkeye av tüfeği ihraç eden Türkiye merkezli silah üreticisi Armsan, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu... 08.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-08T19:23+0300

2025-08-08T19:23+0300

2025-08-08T19:23+0300

ekonomi̇

türk standartları enstitüsü (tse)

av tüfeği

silah

silah ihracatı

silah satışı

konkordato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102252/72/1022527209_0:36:1024:612_1920x0_80_0_0_67598e307cc6a39ae88f1201a2d91e03.jpg

Türkiye’nin önde gelen silah üreticilerinden Armsan, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. İstanbul merkezli firma, 2006’dan bu yana av tüfeği üretimi yapıyor ve ürünlerini 50’den fazla ülkeye ihraç ediyordu.Mahkemeden 3 aylık geçici mühlet kararıİstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Armsan Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bağlantılı Ata Silah Sanayi A.Ş. için konkordato başvurusunu kabul etti. Mahkeme, şirketlere 3 ay süreyle geçici mühlet tanıdı ve sürecin takibi için 3 kişilik geçici komiser heyeti görevlendirdi.Karar süreçleri artık komiser onayına bağlıKonkordato sürecinde, şirketlerin yönetim ve finansal kararları geçici komiser heyetinin onayına tabi olacak. Duruşmanın ise 4 Kasım 2025 tarihinde yapılacağı açıklandı. Alacaklılar, konkordato ilanına ilişkin 7 gün içinde itirazda bulunabilecek.50 ülkeye i̇hracat yapıyordu2006 yılında İstanbul’da kurulan Armsan, kısa sürede Türkiye’nin yivsiz av tüfeği üretiminde lider firmalarından biri haline geldi. TSE, CIP ve SAAMI gibi uluslararası standartlara uygun üretim yapan firma, yüksek teknoloji altyapısı ve kalite kontrol sistemleriyle öne çıkıyordu.Armsan, ürünlerini 6 kıtada yaklaşık 50 ülkeye ihraç ederek Türkiye savunma sanayisinin önemli markalarından biri konumuna ulaşmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/dunyaca-unlu-banka-fitchten-turk-bankalarina-uyari-1098455915.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türk standartları enstitüsü (tse), av tüfeği, silah, silah ihracatı, silah satışı, konkordato