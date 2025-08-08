https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/turkiyenin-onde-gelen-silah-ureticisi-konkordato-ilan-etti-50-ulkeye-ihracat-yapiyordu-1098456239.html
Türkiye'nin önde gelen silah üreticisi konkordato ilan etti: 50 ülkeye ihracat yapıyordu
19 yıl önce kurulan ve 50 ülkeye av tüfeği ihraç eden Türkiye merkezli silah üreticisi Armsan, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu... 08.08.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye’nin önde gelen silah üreticilerinden Armsan, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. İstanbul merkezli firma, 2006’dan bu yana av tüfeği üretimi yapıyor ve ürünlerini 50’den fazla ülkeye ihraç ediyordu.Mahkemeden 3 aylık geçici mühlet kararıİstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Armsan Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bağlantılı Ata Silah Sanayi A.Ş. için konkordato başvurusunu kabul etti. Mahkeme, şirketlere 3 ay süreyle geçici mühlet tanıdı ve sürecin takibi için 3 kişilik geçici komiser heyeti görevlendirdi.Karar süreçleri artık komiser onayına bağlıKonkordato sürecinde, şirketlerin yönetim ve finansal kararları geçici komiser heyetinin onayına tabi olacak. Duruşmanın ise 4 Kasım 2025 tarihinde yapılacağı açıklandı. Alacaklılar, konkordato ilanına ilişkin 7 gün içinde itirazda bulunabilecek.50 ülkeye i̇hracat yapıyordu2006 yılında İstanbul’da kurulan Armsan, kısa sürede Türkiye’nin yivsiz av tüfeği üretiminde lider firmalarından biri haline geldi. TSE, CIP ve SAAMI gibi uluslararası standartlara uygun üretim yapan firma, yüksek teknoloji altyapısı ve kalite kontrol sistemleriyle öne çıkıyordu.Armsan, ürünlerini 6 kıtada yaklaşık 50 ülkeye ihraç ederek Türkiye savunma sanayisinin önemli markalarından biri konumuna ulaşmıştı.
